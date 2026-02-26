為台灣米瘋狂拍門？日本沖繩連鎖超市「搶購」畫面曝光

日本沖繩「UNION」連鎖超市為台灣米推出搞笑宣傳片獲得不少好評。（擷取自@imaaitemasuunion/ig）

台灣米近年來成功打入日本市場，不僅解決了當地的米荒，也提升了台灣農產品的國際形象。這股「台灣米熱潮」不僅席捲多家日本媒體，連沖繩知名連鎖超市也加入戰局，推出幽默感十足的宣傳影音，影片中店員為了搶購台灣米不惜「瘋狂拍門」，成功在社群平台引發廣大迴響，讓不少日本網友直呼：「台灣米感覺吃得很安心！」

沖繩在地知名連鎖超市「Fresh Plaza UNION」（フレッシュプラザ ユニオン）一向以幽默的「店長系列」影音聞名，本月16日也特別為台灣米量身打造宣傳片。影片顯示，店長先是以誇張手法猛砸員工紙箱並緊鎖大門，營造出門外顧客瘋狂拍打玻璃、急著入店搶購的假象。隨後店長一臉正經地抱著台灣米對鏡頭說：「請看這邊！這些衝來Union買東西的客人，像被什麼附身一樣，猛敲自動門。我實在不太明白，他們為什麼會這麼瘋狂？咦？你不來嗎？」

這部充滿幽默的影片讓日本網友笑歪，紛紛留言：「企劃技巧太強了笑死」、「台灣製造！我想要！」、「店長的復仇」、「還滿有衝擊力的，我喜歡」、「我竟然看了三次」、「台灣的米感覺可以安心吃耶」。而台灣米包裝上的巧思也被眼尖網友發掘，包裝印有諧音雙關語「食べたいわん」（Tabetai-wan），將日文的「想吃」與「台灣」巧妙結合，傳達出「好想吃台灣米」的俏皮訊息。

消息傳回台灣後，許多網友對日本超市的用心宣傳表示感謝，「太用心了」、「台日友好」、「好厲害的宣傳」、「一本正經的搞笑」。不過，也有部分台灣網友對外銷包裝上的太陽圖案設計頗有微詞，「那個包裝的太陽徽真心覺得該換掉！並不能代表臺灣」、「（國民黨）黨徽可以拿掉會更完美」。

