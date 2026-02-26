轟南韓示好是「騙局」！ 金正恩：美國有機會友好相處

北韓國務委員會委員長金正恩近日表示，只要川普政府取消對朝敵對政策，北韓即可與美國友好相處。（路透）

韓聯社報導，北韓國務委員會委員長金正恩近日表示，只要川普政府取消對朝敵對政策，北韓即可與美國友好相處。他也批評稱，南韓李在明政府積極示好只不過是一場「騙局」。

北韓中央通信社（KCNA，朝中社）26日報導有關勞動黨第9次代表大會的相關消息，介紹金正恩於20日至21日發表「工作總結報告」的具體內容。勞動黨9大本月19日召開，25日正式閉幕。

請繼續往下閱讀...

報導稱，金正恩在報告中強調，「我黨將堅定增強國家核武力量，行使擁核國應有的權利。朝方將堅持以最強硬姿態應對美國的核心政策。」

但金正恩話鋒一轉表示，「倘若美方尊重北韓憲法明文規定的北韓國家地位，並取消對朝敵對政策，朝方沒有理由不和美方友好相處。」

對南韓政策方面，金正恩則重申「兩個敵對國家」原則，稱北韓將永遠把南韓排除在相同民族的範疇之外。他批評道，「南韓歷屆執政集團均企圖顛覆北韓的體制，現政權（李在明政府）表面上的友好態度只不過是場騙局和拙劣伎倆。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法