Google瓦解中國駭客組織 全球至少53個團體受害

谷歌公司（Google）今天表示，公司已瓦解一個與中國有關的駭客組織，這個組織至少入侵了全球42個國家的53個組織。（路透資料照）

谷歌公司（Google）今天表示，公司已瓦解一個與中國有關的駭客組織，這個組織至少入侵了全球42個國家的53個組織。

根據Google與路透社獨家分享的調查結果，這個被追蹤命名為UNC2814及「鎵」（Gallium）的駭客組織，在滲透政府機構與電信公司方面已有近10年的歷史。

請繼續往下閱讀...

Google威脅情報小組（Google Threat Intelligence Group）首席分析師霍奎斯特（John Hultquist）表示：「這是一個龐大的監視機制，用於對世界各地的個人與組織進行間諜偵察。」

Google與未具名的合作夥伴終止了由駭客組織控制的Google Cloud專案，辨識並停用了駭客組織使用的網路基礎設施，並停用了這個組織用來存取Google Sheets的帳號。該組織利用這些帳號進行鎖定目標及竊取數據的行動。

Google補充表示，使用Google Sheets讓這個組織能夠規避偵測並混入正常的網路流量中，這並非Google任何產品遭到入侵。

Google威脅情報小組資深經理史奈德（Charley Snyder）表示，該組織已確認存取了42個國家中53個未具名的實體，且在瓦解行動期間，可能已在另外至少22個國家擁有存取權限。

史奈德拒絕透露受害實體的身分，但提到在其中一個案例中，該組織在一個包含姓名全銜、電話號碼、出生日期、出生地、選民編號及身分證字號的系統內，安裝了Google稱為GRIDTIDE的後門程式。

Google表示，這些鎖定目標的行動與識別及追蹤特定目標的行動一致，「類似的活動曾被用來竊取通話紀錄、監視簡訊，甚至透過電信業者的合法攔截功能來監控特定人士」。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇在聲明中表示：「網路安全是所有國家面臨的共同挑戰，應透過對話與合作來解決。」

劉鵬宇說：「中國一貫依法反對並打擊駭客活動，同時堅決反對利用網路安全問題抹黑或誹謗中國的企圖。」

Google表示，這項活動與另一個備受關注、針對電信領域且被追蹤命名為「鹽颱風」（Salt Typhoon）的中國駭客活動有所區別。美國政府認為「鹽颱風」與中國有關，鎖定了數百個美國組織及美國重要政治人物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法