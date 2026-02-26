為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    柯林頓夫婦將閉門作證 參與艾普斯坦案調查

    2026/02/26 10:24 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國針對艾普斯坦案進行調查，前總統柯林頓與妻子希拉蕊將閉門作證。（美聯社）

    美國前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）將於今（26）日閉門出席國會委員會聽證會，該委員會正在調查已故淫魔富豪艾普斯坦（Hillary Clinton）及其同夥麥斯威爾（Ghislaine Maxwel）。

    根據《法新社》報導，希拉蕊丈夫、美國前總統柯林頓（Bill Clinton）將於隔天接受由共和黨控制的眾議院監督委員會的質詢，內容涉及他與艾普斯坦關係。

    雖柯林頓出現於美國近期公布的與艾普斯坦相關文件中，但他表示在艾普斯坦2008年因性犯罪被定罪之前，就已跟對方斷絕關係。柯林頓主張，僅僅在文件中被提及，不能證明他有犯罪。

    柯林頓夫婦要求公開他們的證詞，但委員會堅持閉門質詢，柯林頓譴責此舉是「純粹政治作秀」。他在X上說「如果他們想要答案，那就停止這些遊戲，用正確的方式處理，即舉行公開聽證會，讓美國人民親眼看看事情的真相。」

    希拉蕊上週接受英國廣播公司採訪時（BBC）稱，她與丈夫「沒有什麼好隱瞞的」。希拉蕊坦承見過麥斯威爾幾次，但強調從未與艾普斯坦有過任何實質性接觸。

    希拉蕊聲稱，共和黨人試圖透過讓自己與丈夫作證，來轉移人們對川普的注意力。

    川普也有出現於美國公布的與艾普斯坦相關文件中，對此他發表跟柯林頓相同主張，即自己在艾普斯坦被定罪前就已與對方斷絕關係。

    另外柯林頓夫婦的聽證會，將在紐約州查帕闊（Chappaqua）舉行，即他們的居住地。

