想打官司得自掏腰包？ 辯護律師控：美國不讓委國支付馬杜羅訴訟費

馬杜羅的辯護律師波拉克25日指控，美國正阻止委內瑞拉政府為馬杜羅支付法律辯護費用。圖為馬杜羅。（法新社）

委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國抓捕後，目前被關押至美國受審，而馬杜羅的辯護律師波拉克（Barry Pollack）25日指控，美國正阻止委內瑞拉政府為馬杜羅支付法律辯護費用。

根據《路透》報導，馬杜羅與其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在1月5日時，針對美方的販毒指控拒不認罪，而馬杜羅也堅稱自己仍是委內瑞拉的合法總統，目前兩人仍被關押在紐約，等候後續審判。

請繼續往下閱讀...

馬杜羅的辯護律師波拉克致函負責審理馬杜羅案的法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein），指控美國財政部於1月9日曾允許委國政府支付馬杜羅的律師費，批准在美國制裁委內瑞拉的金融限制作出例外，但數小時後又在未說明的情況下撤銷該許可。

波拉克強調，根據「委內瑞拉的法律與慣例」，規定政府須負擔總統與第一夫人的開支。波拉克也在一封撰寫於2月20日、在25日公開的信件中寫道：「委內瑞拉政府有義務支付馬杜羅先生的律師費，馬杜羅先生也有合理期待政府會這樣做，而且他本人無力另聘律師。」

