為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    想打官司得自掏腰包？ 辯護律師控：美國不讓委國支付馬杜羅訴訟費

    2026/02/26 10:04 即時新聞／綜合報導
    馬杜羅的辯護律師波拉克25日指控，美國正阻止委內瑞拉政府為馬杜羅支付法律辯護費用。圖為馬杜羅。（法新社）

    馬杜羅的辯護律師波拉克25日指控，美國正阻止委內瑞拉政府為馬杜羅支付法律辯護費用。圖為馬杜羅。（法新社）

    委內瑞拉前總統馬杜羅（Nicolas Maduro）被美國抓捕後，目前被關押至美國受審，而馬杜羅的辯護律師波拉克（Barry Pollack）25日指控，美國正阻止委內瑞拉政府為馬杜羅支付法律辯護費用。

    根據《路透》報導，馬杜羅與其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在1月5日時，針對美方的販毒指控拒不認罪，而馬杜羅也堅稱自己仍是委內瑞拉的合法總統，目前兩人仍被關押在紐約，等候後續審判。

    馬杜羅的辯護律師波拉克致函負責審理馬杜羅案的法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein），指控美國財政部於1月9日曾允許委國政府支付馬杜羅的律師費，批准在美國制裁委內瑞拉的金融限制作出例外，但數小時後又在未說明的情況下撤銷該許可。

    波拉克強調，根據「委內瑞拉的法律與慣例」，規定政府須負擔總統與第一夫人的開支。波拉克也在一封撰寫於2月20日、在25日公開的信件中寫道：「委內瑞拉政府有義務支付馬杜羅先生的律師費，馬杜羅先生也有合理期待政府會這樣做，而且他本人無力另聘律師。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播