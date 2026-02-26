重批川普是「職業騙子」 伊朗外交部：川普撒下彌天大謊

伊朗外交部發言人巴蓋伊重話批評川普。（圖擷取自伊朗外交部專頁）

美國總統川普24日發表國情咨文時批評伊朗，指控伊朗即使正在與美國談判，仍未放棄追求核武的野心。伊朗外交部發言人巴蓋伊（Esmaeil Baqaei）25日反駁川普說法，宣稱川普撒下「彌天大謊」，重批「職業騙子擅長製造關於真相的假象」，甚至以納粹德國宣傳部長戈培爾（Joseph Goebbels）的言論來批評川普。

綜合外媒報導，巴蓋伊25日在社群媒體「X」發文提到，「謊言只要重複得夠多次，就會變成真理」這句話，被認為是納粹宣傳部長戈培爾所提出的宣傳法則。如今，美國政府及其周圍的戰爭牟利者，特別是被指控正在進行種族滅絕的以色列政權，正在系統性運用這一手法，對伊朗國家發動陰險的假訊息與錯假資訊宣傳行動。

巴蓋伊強調，不論是關於伊朗的核計畫、彈道飛彈，還是今年1月動盪期間的傷亡人數，美國的指控都只是對「彌天大謊」的反覆炒作。巴蓋伊說：「任何人都不應被這些廣為流傳的虛假說法所蒙蔽。」

巴蓋伊26日即將在日內瓦舉行新一輪核談判之際重話批美，原因在於川普在演講中指稱：「伊朗即使正與美國談判，卻未放棄追求核武的野心，除了已經發展出能夠威脅歐洲及美軍海外基地的飛彈，還正在打造可攻擊美國本土的飛彈」、「他們想要達成協議，但我們仍沒聽到他們說出『永不擁有核武』」。這也讓美伊談判增添更多不穩定因素。

