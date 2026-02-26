美俄烏3月會談前 澤倫斯基與川普搶先通話

在美國、俄羅斯與烏克蘭展開下一輪三方會談前，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基25日進行通話。（路透）

在美國、俄羅斯與烏克蘭展開下一輪三方會談前，美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）25日進行通話，通話時間約持續半小時。澤倫斯基強調，他感謝美方所做的一切，以及為結束戰爭所做的努力。

綜合外媒報導，澤倫斯基在社群表示，25日他與川普通電話，川普特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）也參與通話。澤倫斯基提到，雙方討論了26日在日內瓦舉行雙邊會面中要討論的問題，以及3月初美俄烏三方談判的籌備工作，烏克蘭方面期待此次會面能夠推動將談判升級為領袖會面，而川普也支持此做法，這會是解決所有複雜敏感問題以及結束戰爭的唯一方法。

澤倫斯基強調，烏克蘭團隊一直在努力工作，他也感謝美方所做的一切，感謝他們積極參與談判，並為結束戰爭所做的努力。烏克蘭首席談判代表烏梅羅夫（Rustem Umerov）26日將在日內瓦和魏科夫、庫許納會面。

