伊朗權貴遭控偽善 鎮壓國內百姓卻用公帑送子女赴西方吃香喝辣

伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼長期以來直言不諱批評西方價值觀，但他有一名女兒住在美國，還有兩名姪子分別住在英國與加拿大。（路透檔案照）

在美國重兵壓境之際，反對派人士指控，伊朗統治菁英在國內面對日益嚴重的經濟困境，對反政府抗爭採取血腥鎮壓行動，卻涉嫌利用國家財富，資助成年子女在西方國家過著優渥的生活。

英國「衛報」25日報導，隨著美國與伊朗爆發軍事衝突的可能性日益升高，反對派人士對這個神權政體中最具權勢的部分人物，提出前述指控。美國總統川普已在中東部署龐大海空兵力，並證實正考慮發動打擊。

遭點名批評的官員，包括伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼（Ali Larijani）。儘管他長期以來一直是最直言不諱批評西方價值觀的官員之一，但他有一名女兒住在美國，還有兩名姪子分別住在英國與加拿大。

曾任國會議長與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高層的拉里賈尼，被認為在今年1月鎮壓國內反對派抗議活動中，扮演關鍵角色。據報導，伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）已指派他負責協調應對可能與美國爆發的衝突。

報導指出，在抗議活動遭到無情鎮壓，可能造成多達數萬人死亡後，民眾對這群被稱為「權貴子弟」（aghazadehs）的憤怒，已達到頂點。

華府智庫「中東研究所」（Middle East Institute）伊朗計畫主任瓦坦卡（Alex Vatanka）表示，民眾感到憤怒的是，這些權貴子弟拿著美元津貼前往西方——美國、歐洲或其他地方——基本上是花國家的錢留學。

在抗議活動爆發後，華府曾透過社群媒體警告，將撤銷伊朗高階官員及其家屬留在美國的特權，但目前仍不清楚這些措施將如何執行。

一名革命衛隊指揮官指出，據信在2024年，有多達4000名政權官員的子女與親屬，居住在西方國家。

住在赫爾辛基的伊朗作家兼人權活動家加富里（Kambiz Ghafouri）痛批，這些權貴將伊朗變成地獄，卻將自己的子女送到西方，過著幸福生活。如果舉辦公投，決定是否將這些伊朗高官的子女遣返回國，「我認為超過90％的人會投贊成票」。

拉里賈尼的女兒法蒂瑪（Fatemeh Ardeshir Larijani），上個月前仍在亞特蘭大艾莫瑞大學（Emory University）醫學院擔任助理教授。在要求將其驅逐出境的網路連署發酵後，該校表示已終止對她的聘僱。

拉里賈尼的兄弟、同為哈米尼顧問且曾任伊朗人權委員會負責人的穆罕默德—賈瓦德（Mohammad-Javad Larijani），其長子哈迪（Hadi）在英國格拉斯哥卡利多尼安大學（Glasgow Caledonian University）科技中心擔任教授；次子席納（Sina）則是加拿大皇家銀行（RBC）駐溫哥華的主管。

伊朗前總統羅哈尼（Hassan Rouhani）的姪女瑪麗亞姆（Maryam Fereydoun），在倫敦德意志銀行（Deutsche Bank）工作，負責「監督來自中東的資金流動」。

在1979年伊朗革命時挾持美國駐德黑蘭大使館52名外交官長達444天的激進學生發言人，後來擔任國會議員並有「尖叫瑪麗」之稱的艾卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar），其子哈希米（Eissa Hashemi）目前是洛杉磯芝加哥學院（Chicago School）的副教授。

引發華府與德黑蘭關係破裂的大使館挾持事件另一名要角、前能源部長比塔拉夫（Habibollah Bitaraf），其女兒也居住在美國。

前外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）的兒子馬赫迪（Mahdi Zarif），同樣住在美國。一份連署書指控他在美國「過著奢華的生活」，並指出直至2021年，他都住在曼哈頓一棟價值1600萬美元的豪宅中。

前革命衛隊指揮官、現任國會議長卡利巴（Mohammad-Baqer Ghalibaf），其長子埃利亞斯（Elias Ghalibaf）則居住在澳洲。

瓦坦卡指出，這些權貴子弟在西方的生活方式，與他們父母所宣揚的價值觀，形成強烈對比；「問題的核心在於偽善。這個伊斯蘭政權47年來一直在說教，規範各種行為舉止，但我們卻看到，這些權貴子女親屬的生活，與他們在伊朗國內政商關係良好的家族所宣揚的完全不同。」

然而，瓦坦卡也坦承，西方國家可能不願將這些背景雄厚的政權子弟驅逐出境，因為情報機構可能將他們視為潛在的情報資產，「有些聯繫可能會帶來有用的情報線索，他們也能成為傳話者。」

