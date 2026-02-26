為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    美前財長薩默斯涉艾普斯坦案　辭去哈佛教職學年結束離任

    2026/02/26 02:21 中央社

    美國哈佛大學今天表示，前校長薩默斯（Larry Summers）將於學年結束時辭去哈佛教職及學術職務。薩默斯曾任美國財長，因為與已故性犯罪富豪艾普斯坦有所往來而引人非議。

    法新社報導，哈佛大學（Harvard University）發表聲明指出，哈佛大學甘迺迪學院（Harvard Kennedy School）院長溫斯坦（Jeremy Weinstein）已接受薩默斯教授的請辭。

    根據哈佛聲明，薩默斯辭去哈佛甘迺迪學院莫撒瓦-拉瑪尼商業與政府中心（Mossavar-Rahmani Center for Business and Government）聯合主任職務。

    哈佛發言人向學生報「哈佛紅報」（Harvard Crimson）證實，薩默斯將於學年結束時辭去哈佛教職及學術職務，並放棄哈佛最高教職榮譽「校級教授」（University Professor）頭銜，在此之前將持續處於休假狀態。

    薩默斯曾任哈佛校長，並且曾在美國民主黨籍前總統柯林頓（Bill Clinton）任內擔任財長，他是因與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）有關係而付出代價的美國最高層級人士之一。

    艾普斯坦生前被指控犯下性販運罪，2019年在紐約曼哈頓一所監獄中死亡，他雖被判定為自殺，但其離奇死因留下諸多疑雲。（編譯：陳正健）1150226

