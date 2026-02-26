德總理梅爾茨訪中 向習近平強調兩岸議題必須和平解決

德國總理梅爾茨（左）25日在北京與中國國家主席習近平（右）舉行會談，他向習近平強調，任何促成兩岸「統一」的努力，都必須以和平方式進行。（美聯社）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）25日在北京與中國國家主席習近平會談後表示，他在會談中觸及台灣議題，向習近平強調，任何「統一」的努力，都必須以和平方式進行。

梅爾茨25日展開上任後首次訪中行程，將訪問北京與杭州，並與習近平及國務院總理李強會晤。此行由大規模經濟代表團隨行，被視為德國新政府對中政策的重要定調。

請繼續往下閱讀...

梅爾茨在登機前發表談話，首度就台灣議題明確指出，中國對印太地區的和平與安全扮演關鍵角色，德國政府將維持「一個中國」政策，但其「具體內涵的界定，仍由我們自己決定」，兼顧原則與自主性。

梅爾茨並提出5項對中政策指導原則，包括強化德國與歐洲自身競爭力、推動去風險化而不脫鉤、維持公平競爭、承認中國做為大國地位，以及將政策置於歐洲框架之中。

法新社報導，在與中國高層會談後，梅爾茨表示，中國已同意採購120架空中巴士（Airbus）飛機，其他合約也正在洽談中。

梅爾茨此行正值柏林與北京尋求在此前的經濟關係基礎上，抵禦由美國總統川普的關稅閃電戰，以及其他反覆無常的外交政策所引發的全球不確定性。做為全球第二大經濟體，中國去年超越美國，成為德國最大貿易夥伴，但柏林也將中國視為西方的體制競爭對手。

當天稍早，梅爾茨與習近平強調，雙方致力於發展更緊密的戰略關係。梅爾茨表示，他將此行視為促進兩國經濟關係的「絕佳機會」。習近平則告訴梅爾茨，願將雙邊關係提升至「新境界」。

據報導，梅爾茨也與習近平討論烏克蘭戰爭，呼籲中方運用影響力，終止俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭，並要求中國不應向俄國提供可用於對付烏克蘭的軍民兩用物資，稱中國的「言行」極受莫斯科重視。

在北京人民大會堂與總理李強會面時，梅爾茨呼籲進行「公平」的合作。雙方代表簽署包括氣候變遷與糧食安全在內的多項協議與備忘錄。

梅爾茨是近期一連串向中國示好的西方領袖之一，包括英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與加拿大總理卡尼（Mark Carney）等人，正試圖規避川普善變的政策。川普也將於3月31日訪問中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法