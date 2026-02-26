德國會首度批准採購攻擊型無人機 斥資逾5億歐元強化北約防禦

德國國會25日首度支持為聯邦國防軍配備攻擊型無人機，批准與2家國防新創公司簽署合約。圖為德國國防部長佩斯托瑞斯（右）與烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（路透檔案照）

法新社掌握的消息指出，德國國會議員25日首度支持為軍隊配備攻擊型無人機的計畫，並批准與2家德國國防新創公司簽署合約。在俄羅斯全面入侵烏克蘭的背景下，此舉標誌著德國軍事政策的重大轉變。

這兩筆合約分別與總部設於慕尼黑的Helsing，以及柏林的Stark Defence簽訂，總價值達5.36億歐元（約198億台幣）。合約內容為採購數量未具體說明的無人機，並保留未來將採購規模擴大至數十億歐元的選擇權。

儘管外界對美國科技大亨提爾（Peter Thiel）參與Stark Defence有所批評，德國國會預算委員會25日仍順利批准這項交易。

德國國防部表示，這批攻擊型無人機預計2027年部署至立陶宛。德國目前在當地駐紮一個旅的兵力，旨在嚇阻俄羅斯，並強化北大西洋公約組織（NATO）的防禦陣線。

上週，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）曾公開呼籲，必須釐清提爾在Stark Defence內部的「影響力」，但他25日表示，對該公司提供的細節感到滿意。

Stark Defence發表聲明指出，提爾在該公司的持股比例低於10％，且這位備受爭議的投資人並無取得技術細節的特殊權限，也無法干預公司的營運決策。

佩斯托瑞斯在柏林向國會議員進行簡報後告訴媒體，承包商已向德國政府書面確認此事，目前完全沒有任何疑慮。

提爾是美國總統川普的擁護者，近期因發表對自由民主展現敵意的言論，而遭到部分德國政治人物抨擊。

來自中間偏左社會民主黨（SPD）的預算委員會成員施瓦茲（Andreas Schwarz）表示，這是一項總額約90億歐元（約3327億台幣）、旨在為德國聯邦國防軍（Bundeswehr）全面配備攻擊型無人機的多年期計畫，25日達成的訂單只是一個開端。

施瓦茲表示，預算委員會已將參與此案的2家公司最高訂單額度，分別限制在各10億歐元。未來，其他參與者也會有機會參與後續的無人機採購訂單，例如德國國防工業巨擘萊茵金屬（Rheinmetall）。

在德國，具備致命殺傷力的無人機，以往一直是極具爭議的議題，針對是否應允許軍方取得這類武器，曾引發激烈的政治辯論。然而，自俄羅斯於2022年全面入侵烏克蘭所帶來的重大安全威脅，加上無人機在烏克蘭戰爭中的廣泛與關鍵性應用，已在很大程度上消除了德國社會的疑慮。

