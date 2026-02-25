泰住持爆與6女有染！「兩女爭夫」影片瘋傳 醜聞揭發後秒還俗神隱

泰國知名寺廟的住持「Ajarn A」被爆出同時與6名女子有染。（翻攝自Thaitabloid）

泰國佛教界爆出超荒唐性醜聞！泰國暖武里府（Nonthaburi）知名寺廟的住持「Ajarn A」被爆出同時與6名女子有染，整起事件源自於網路上瘋傳的一段「兩女爭夫」鬥毆影片而曝光，讓泰國佛教界感到相當羞愧，住持也在24日還俗，隨即人間蒸發。

根據泰媒《khaosod》報導，這起性醜聞源自於網上瘋傳的「兩女爭夫」鬥毆影片，一名自稱「Pong」的女子聲稱自己是住持「Ajarn A」的元配，並指控另一名女子是小三，稱她在住持手機上看到與小三的露骨簡訊，而被指控為小三的女子不斷強調自己有男友，兩名女子在寺廟旁大打出手。

請繼續往下閱讀...

影片2月6日在泰國網路上爆紅後，該住持更是被爆出與另外4名女性也關係匪淺，總共和6名女性有感情糾葛。網上流傳，與住持有不正當關係女子包括佛像鑄造廠的女老闆、兩名經常在寺廟協助活動並販售物品的女子，以及一名已離職的緬甸籍員工，住持還不斷提供資金讓其中一名女子開髮廊，還有女子缺錢時，就會傳自己的私密照給住持，且頻繁於寺外私會，讓泰國佛門感到相當蒙羞。

泰國國家佛教辦公室（National Office of Buddhism）也在2月23日展開調查，暖武里府僧侶長官指出，該住持已在24日還俗，不過脫下袈裟後就沒有任何消息，該寺僧侶「帕潘帕寧」（Phra Panphanin）還秀出住持傳訊息的對話紀錄，只見住持只留下一句「幫我照顧好這座廟」，就此人間蒸發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法