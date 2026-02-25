為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    歷來天主教宗首訪 良十四世4月訪問北非阿爾及利亞

    2026/02/25 23:04 中央社
    梵蒂岡今天表示，羅馬天主教教宗良十四世4月將訪問非洲4國，其中包括阿爾及利亞，這將是歷來首次有教宗訪問這個北非穆斯林國家。（法新社）

    梵蒂岡今天表示，羅馬天主教教宗良十四世4月將訪問非洲4國，其中包括阿爾及利亞，這將是歷來首次有教宗訪問這個北非穆斯林國家。（法新社）

    梵蒂岡今天表示，羅馬天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV）4月將訪問非洲4國，其中包括阿爾及利亞，這將是歷來首次有教宗訪問這個北非穆斯林國家。

    法新社報導，梵蒂岡今天公布未來數月教宗的國際出訪行程，包含3月訪摩納哥，4月訪非洲國家阿爾及利亞、喀麥隆、安哥拉、赤道幾內亞，以及6月訪問西班牙。

    其中赴阿爾及利亞的正式訪問特別具有象徵意義。教宗將於4月13日至15日訪問該國首都阿爾及爾（Algiers）與安納巴市（Annaba）。

    聖奧斯定的出生地就位於今日的阿爾及利亞境內，而教宗良十四世屬於奧斯定會。

    伊斯蘭教是阿爾及利亞的國教，該國憲法保障信仰自由，但宗教場所及傳道士必須獲當局核准。教宗此行預計聚焦跨信仰對話。

    梵蒂岡同時表示，在訪問非洲之前，教宗3月28日會先前往蔚藍海岸（French Riviera）的摩納哥訪問一天，這將是摩納哥在現代首度迎來教宗訪問。

    教宗也將於6月6日至12日訪問西班牙。

    梵蒂岡新聞網（Vatican News）指出，教宗將先到西班牙首都馬德里（Madrid），接著轉往巴塞隆納（Barcelona），在當地為聖家堂（Sagrada Familia）新的最高塔主持祝福禮。

    此次訪問也恰逢聖家堂設計者─加泰隆尼亞建築師高第（Antoni Gaudi）逝世100週年。高第於去年獲天主教會賦予「可敬者」稱號，開啟他的封聖之路。

    之後，教宗將前往西非外海的西班牙加納利群島（Canary Islands），那裡是移民前往歐洲路線的重要節點。這位美國籍教宗公開發聲捍衛移民，而移民對已故前教宗方濟各（Pope Francis）而言也是重要議題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播