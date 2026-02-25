2月限定美景 加州優勝美地現「火瀑布」

2月21日酋長岩短暫出現的「火瀑布」。（路透）

美國加州的優勝美地國家公園（Yosemite National Park）著名景點「酋長岩」（El Capitan），近日出現2月限定美景：火瀑布，吸引許多人冒低溫天氣，觀賞這場壯觀的大自然光影秀。

英國《衛報》24日報導，「火瀑布」是每年2月期間，在酋長岩上的「馬尾瀑布」短暫出現的美景，當日落陽光照在瀑布，看起來就像是發著橘紅色光的熔岩火流傾瀉而下。

這種自然現象近年每每吸引許多人前往觀賞，今年「火瀑布」季節，正值暴風雪為優勝美地以及內華達山脈帶來大量降雪，厚重雲層密布，降低火瀑布奇景出現的機率；大雪也一度迫使園方暫時關閉通往觀賞區的步道。

不過，風雪和低溫仍擋不了民眾前往爭睹美景，上週末園區重新開放後，立即湧入大量人潮。地方媒體「ABC 30」報導，車輛在140號公路上大排長龍。園方表示，火瀑觀賞活動將「正常進行」，提醒民眾為低溫做好準備，觀賞區可能積雪深達1.2公尺。

加州優勝美地國家公園2月限定美景「火瀑布」。（路透）

