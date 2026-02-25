南韓F-16C戰機墜毀！引發山林大火 飛官彈射逃生

南韓空軍25日驚傳一架F-16C戰機進行飛行訓練時墜毀。F-16C示意圖，與本文無關。（法新社）

南韓空軍今天（25日）一架F-16C戰鬥機飛行訓練時墜毀，所幸機上飛行員及時彈射逃生，救援行動進行中。

根據《韓聯社》報導，南韓空軍今晚說，隸屬忠州基地的F-16C單座戰機晚間7點31分（台灣時間25日傍晚6點31分）進行夜間飛行訓練時，於慶尚北道榮州市安定面龍山里附近山區墜毀。

請繼續往下閱讀...

機上飛官成功緊急彈射逃生，隨後自行向消防單位通報求救。消防部門晚間8點10分（台灣時間25日晚間7點10分）發現飛行員，目前確認無生命危險。不過，墜機地點位於海拔約500公尺的山區且地勢險峻，救援行動預計需耗費相當時間。

據悉，戰機墜毀山區後引發山林火災，相關單位正全力撲滅火勢，目前尚未傳出民間傷亡或財產損失。南韓空軍已成立「飛行事故對策本部」，全面調查事故發生原因。這是南韓軍方約9個月以來首起軍用機墜毀事故。去年5月29日，海軍一架P-3CK海上巡邏機於浦項墜毀，造成包括飛行員在內4人殉職。

另外，土耳其空軍今天也有一架F-16戰機墜毀在伊斯坦堡至伊茲密爾（Istanbul-Izmir）高速公路附近的一處路段，飛官不幸殉職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法