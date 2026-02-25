發現16歲女兒傳裸照給男同學 鬼父牙起來性侵：是妳自找的

新加坡一名男子發現自己16歲的女兒私底下跟男同學互傳裸照後，竟以「教訓」為名性侵女兒。示意圖，與本文無關。（資料照）

新加坡一名男子發現16歲女兒跟男同學互傳裸照，竟以「教訓」為名性侵女兒，還稱「這是妳自找的」。女兒事後勇敢將這件事告訴媽媽，才讓父親的獸行曝光，法院判近日處這名鬼父入獄6年。

綜合星媒報導，現年54歲男子在2024年5月間擅自查看女兒手機，發現她竟和男同學互傳裸照和不雅影片，他把女兒叫到房間內，鎖上門，女兒得知手機內容被爸爸知道，趕忙道歉，但爸爸不斷要求脫掉衣服，女兒起初拒絕，但爸爸音量越來越大，深知父親脾氣的她最終服從照做。

男子竟在房間內性侵女兒，完事後還說，「這是妳自找的」。女兒還以為這樣父親就能作罷，豈料事發當晚洗澡時，父親又要求打開門，再次性侵。

事後女兒把這件事告訴母親，在多次質問下，爸爸才支吾其詞坦承有猥褻女兒，但堅稱自己這麼做是要給小孩「教訓」。媽媽氣得帶女兒到報案，這名鬼父同日被逮捕，扣押至今。

法院近日開庭審理，依據星國法律規定，年紀超過50歲者不得再處鞭刑，因此檢方求處5至6年徒刑，並以9個月監禁代替鞭刑。最終法官判這名鬼父6年有期徒刑，含9個月代替鞭刑的監禁期。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

