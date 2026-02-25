德總理梅爾茨首訪北京 籲經貿公平、促中施壓普廷停火

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）於今日（25日）抵達北京，展開為期兩天的外交訪問。（歐新社）

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）於今日（25日）抵達北京，展開為期兩天的外交訪問。這是梅爾茨自去年5月就任以來首度踏上中國領土，此行不僅旨在為深陷經貿泥淖的德國企業爭取公平競爭環境，更肩負重任，試圖促使北京發揮對俄影響力，終結已延燒四年的烏俄戰火。

據《美聯社》報導，梅爾茨在出發前直言，當前全球面臨的重大政治挑戰若缺乏北京參與將難以解決。他特別點出，「北京的聲音在莫斯科能被聽見」，德方高度期待中方能在促成持久且具約束力的和平協議中，扮演更積極且具實質意義的角色，而非僅止於外交辭令。

請繼續往下閱讀...

除了地緣安全，化解經貿摩擦亦是此行的重頭戲。最新統計數據揭露了中德經貿失衡的嚴峻現狀：去年德國對中貿易逆差持續擴大，進口額成長8.8%，出口卻大幅衰退9.7%。歐方對北京透過補貼政策導致電動車、太陽能板產能過剩深感憂慮，直指此舉已嚴重威脅歐洲本土產業鏈。梅爾茨對此嚴正表示，雙方必須針對產能過剩、出口限制及市場准入障礙等扭曲競爭的行為，尋求有效的補救與平衡措施。

中方對此則透過官媒《新華社》發表評論回應，強調德中作為全球主要經濟體，應展現大國擔當，共同維護供應鏈穩定，反對經濟脅迫與保護主義。然而，多數歐洲國家仍對中方迄今未對俄羅斯施加實質壓力表示不滿，質疑北京的「公正立場」僅是維持現狀的藉口。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法