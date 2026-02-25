為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    好酸！川普國情咨文演說提到中國軍事技術……

    2026/02/25 17:27 編譯管淑平／綜合報導
    川普24日在國會發表國情咨文。（法新社）

    川普24日在國會發表國情咨文。（法新社）

    美國總統川普24日發表他重回白宮執政後的首次國情咨文，演說中未直接提到中國，但是談到日前美軍對委內瑞拉軍事行動時，藉機酸了中國軍事技術不可靠。

    《南華早報》25日報導整理川普國情咨文演說的5大重點，川普在長達將近2小時演說中，未直接談到中國，不過，談到今年1月美軍突襲委內瑞拉，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的軍事行動時，譏諷委內瑞拉軍方使用的中國軍事技術。

    川普說，「那是一座重要的軍事設施，由數千名士兵防守，並且有俄羅斯和中國軍事技術防護，結果如何呢？」根據《美聯社》25日公布的演說全文，川普所指軍事設施為馬杜羅居住、重兵防守的軍事堡壘。

    川普形容1月那場對委內瑞拉軍事行動，是「世界歷史上數一數二複雜、軍事能力和力量的壯舉」，對美國安全而言「絕對是一場重大勝利」、「美軍壓制敵人所有的防禦，終結獨裁者馬杜羅的統治，並將其繩之以法」。中國先前譴責美方這場行動違反國際法，呼籲釋放馬杜羅。

    川普國情咨文在外交議題上著墨不多，重點大多放在伊朗問題。除了提到委內瑞拉使用的中國軍事技術，川普演說中未再提到對中政策、經貿或戰略競爭等涉及美中關係的議題。

