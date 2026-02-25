中國清洗比想像嚴重！ 美智庫公布解放軍「高官落馬蜂巢圖」

美智庫公布「追蹤中國軍方的肅清行動」（Tracking China's Military Purges）的高官落馬蜂巢圖。（取自CSIS）

中國軍方高官不斷傳出落馬消息，解放軍內部陷入史無前例的真空狀態。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）近日發布已遭肅清的解放軍高官「蜂巢圖」，只見101個多邊形，代表著落馬（或可能落馬）的101名高官。

CSIS昨日公布報告指出「中國軍方內部的清洗比你想像的還要深入」，並發布一張「追蹤中國軍方的肅清行動」（Tracking China's Military Purges）的蜂巢圖，只見多達101個多邊形中，每一單元就代表一名落馬的高官，多邊形圖案上的顏色也有差異，紅色代表被開除黨籍、橘色代表被停職/撤職、黃色代表失蹤、灰色代表已被肅清或死亡。

圖中可見，大部分的官員都處於黃色，代表目前下落不明；張又俠等一眾最新落馬高級官員，則確定已被停職或是撤職。

報告指出，解放軍中以火箭軍受到的打擊最為猛烈，遠超其他部隊。其前四任指揮官均已正式清除。副指揮官、政治委員和其他官員也同樣遭到清除，或可能正在被清除的過程中。受影響第二大的軍種是陸軍。陸軍一直是規模和人員數量上最強大的軍種，也是中國大多數高級軍事指揮官的搖籃。然而在2024年和2025年期間，兩名司令員、兩名政委、四名副司令員和一名參謀長接連被撤職。

有意思的是，近年來只有一名空軍領導人，即前司令丁來杭，被正式清洗，而他當時已經退役。另有三名現役空軍官員，包括一名近期卸任的司令、一名政委和一名副司令，可能正在接受調查。相對較低的清洗率可能表明習近平對空軍更有信心。這或許是為何2025年晉升三星將軍時，僅有的兩位晉升者都來自空軍，這與以往的做法截然不同。

中國的四大支援力量——涵蓋航太、網路空間、資訊和後勤——受到的衝擊也較小。2024年成立的網路空間部隊的領導階層目前尚未受到影響。

CSIS中國權力計畫主任林碧瑩（Bonny Lin）在評估中點出，由於出現巨大的職位空缺，在52個關鍵軍職中，目前僅有約11個職位被正式補齊，要在短期內發起對台大型軍事行動，難度將顯著增加；麻省理工學院（MIT）中國軍事專家傅泰林（M. Taylor Fravel）分析，這波清洗雖然打著「對黨和習近平不忠誠」的旗號，卻也同時清除了軍中最具經驗的作戰專家。

