    艾普斯坦檔案最新照片曝光 驚見霍金「左擁右抱」比基尼辣妹！

    2026/02/25 20:36 即時新聞／綜合報導
    已故物理學家霍金捲入艾普斯坦風波。（美聯社）

    美國司法部近期持續分批公開已故淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的犯罪檔案，最新一波公開的檔案中，驚見享譽全球的已故物理學巨擘霍金（Stephen Hawking）被比基尼辣妹包圍的照片，引發外界熱議。

    綜合外媒報導，曝光的照片可以看到，霍金坐在躺椅上，兩旁各有1名身穿黑色比基尼的女子，拿著雞尾酒飲料與霍金合影，霍金露出燦笑。照片拍攝的確切時間與地點尚不清楚，但外界推測可能拍攝於艾普斯坦位於美屬維京群島、被戲稱「蘿莉島」的小聖詹姆斯島（Little Saint James）。

    據了解，霍金曾於2006年3月受邀參加由艾普斯坦主辦的科學會議，該會議在小聖詹姆斯島及鄰近的聖托馬斯島（Saint Thomas）舉行。據艾普斯坦旗下「傑弗瑞愛艾普斯坦六世基金會」（Jeffrey Epstein VI Foundation）的網站介紹，與會者除了研討學術議題，也可在海灘放鬆，並前往艾普斯坦的私人島嶼參觀。

    而霍金受邀前往蘿莉島的時間點，距離艾普斯坦首次因招攬賣淫遭起訴僅5個月。公開資料顯示，霍金的名字在司法部釋出的文件中至少被提及250次，雖然目前並無證據顯示霍金涉及任何不法行為，但去年4月過世的艾普斯坦案受害者朱弗蕾（Virginia Giuffre）曾在相關電郵中指控霍金參與未成年人的不當活動，艾普斯坦生前否認指控。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    霍金被比基尼辣妹包圍的照片曝光。（圖取自美國司法部）

