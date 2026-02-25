為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    伊朗包圍網曝光！美軍20多年來最大規模海空力量集結中東

    2026/02/25 16:43 即時新聞／綜合報導
    美軍增派超過150架次軍機前往中東地區，包含雙航艦在內約1/3現役軍艦集結，是自2003年伊拉克戰爭前夕後，在中東部署規模最大的海空力量。（圖擷自X「War Monitoring」）

    美軍增派超過150架次軍機前往中東地區，包含雙航艦在內約1/3現役軍艦集結，是自2003年伊拉克戰爭前夕後，在中東部署規模最大的海空力量。（圖擷自X「War Monitoring」）

    自2月17日美伊第二輪核談判沒有結果後，美軍已經迅速加強伊朗周邊的軍事部署，增派超過150架次軍機前往中東地區，包含雙航艦在內約1/3現役軍艦集結，是自2003年伊拉克戰爭前夕後，在中東部署規模最大的海空力量。

    據《華盛頓郵報》報導，美軍最新銳航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已經出現在希臘克里特島附近，預計將航至以色列外海，加上「林肯號」（USS Abraham Lincoln, CVN-72）打擊群已經在阿曼灣及阿拉伯海巡弋，意味著美國約三分之一的現役艦艇集中在該地區。

    同時軍機調度也相當頻繁，超過150架飛機轉移至歐洲和中東的基地，是自2003年伊拉克戰爭前夕，美軍在中東集結的最大海空力量集結；有專家分析認為，美國集中如此強大的海空力量可能是為了在不進行地面入侵的情況下，進行數天的空中作戰行動所部署。

    軍事觀察平台「War Monitoring」製作一張目前美軍部署分布，顯示美軍兵臨伊朗城下。專家強調：「大規模的軍事力量動員意味著川普的任何決定都是可行的」包括長期、高強度的軍事行動，也可能包括有限的、針對性的打擊。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播