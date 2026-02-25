反貪污委員會自己也貪腐？ 馬來西亞執政聯盟成員籲調查

2026年2月15日，1名抗議人士在馬來西亞吉隆坡的1場示威行動中，對著臉孔被打叉的馬來西亞反貪污委員會（MACC）主席阿占巴基的海報振臂高呼。（彭博）

在本月稍早多家媒體指控「馬來西亞反貪污委員會」（MACC）及其主席行為不當與違反公務員法進而引發民憤後，馬來西亞執政聯盟的關鍵成員之一「民主行動黨」（DAP）的領袖陸兆福（Anthony Lok）25日呼籲，應該成立皇家調查委員會（RCI）對MACC的指控進行調查。

《彭博》曾引用內部文件與證人訪談報導說，MACC的官員曾協助一群商界人士「奪取公司控制權」；但《路透》尚未獨立核實該報導。MACC曾在24日發表聲明，反批媒體的指控「毫無根據」，意在抹黑MACC在企業界的調查與執法行動。

但作為馬國總理安華（Anwar Ibrahim）政府的重要成員的DAP說，MACC的否認「不足以令人信服」，該黨將推動對其指控展開調查。DAP領袖陸兆福透過聲明表示：「這些（針對MACC的）指控必須進行調查，而此調查，應由1個具備能確保調查工作透明與有效之一切必要權力的RCI來進行。」

馬國當地媒體24日報導，在安華內閣擔任交通部長陸兆福說，他將在27日的內閣會議上提議成立RCI。

安華辦公室並未立即回應置評要求。馬國政府本月初曾成立1個特別委員會，調查此前被媒體踢爆涉嫌違反持股相關法律的MACC主席阿占巴基（Azam Baki）。

