英女卡裡餘額驚見「63千兆英鎊」！但只能買咖啡和牛角麵包

居住在英國諾丁漢（Nottingham）的女子唐寧（Sophie Downing），聖誕節時收到一張價值10英鎊（約新台幣420元）的連鎖咖啡店「200 Degrees Coffee」禮物卡。然而，上週她打算用這張卡買一杯抹茶拿鐵時，驚覺卡片餘額高得離譜，超過了63千兆英鎊（£63 quadrillion）。

根據《Mirror》報導，這個數字實際上是63後面加上15個零（即一千個兆），這讓她在理論上比富豪馬斯克（Elon Musk）還富有了10萬倍，這筆餘額也是全球經濟總量的670倍——不過她只能拿來買牛角麵包和咖啡。

唐寧回憶，當她前往咖啡店消費時，店員一臉困惑地看著收銀機上跳出的龐大數字，告訴她：「我從沒見過這種情況，不過這張卡妳就留著繼續用吧。」當時她還不清楚發生什麼事，拿到收據之後看到餘額欄位才嚇一大跳。

唐寧後來又再度使用這張禮品卡，結果發現裡面餘額仍舊是那筆天文數字，該連鎖店官方也沒有主動聯繫她處理這個問題。不過她日前受訪時表示，已經決定停止使用這張卡。

「我覺得這真的很有趣，我從來沒見過這樣的事情，」唐寧說。她認為，或許是當初掃描時錯了，才把條碼當成餘額刷了進去，「我大可以進去把架上的東西一掃而空，但我不想佔人家便宜。如果是換成其他類型的禮物卡，或許會更好一點。」唐寧表示。

