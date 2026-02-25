為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    英女卡裡餘額驚見「63千兆英鎊」！但只能買咖啡和牛角麵包

    2026/02/25 16:27 即時新聞／綜合報導
    連鎖咖啡店「200 Degrees Coffee」示意圖。（取自GoogleMap）

    連鎖咖啡店「200 Degrees Coffee」示意圖。（取自GoogleMap）

    居住在英國諾丁漢（Nottingham）的女子唐寧（Sophie Downing），聖誕節時收到一張價值10英鎊（約新台幣420元）的連鎖咖啡店「200 Degrees Coffee」禮物卡。然而，上週她打算用這張卡買一杯抹茶拿鐵時，驚覺卡片餘額高得離譜，超過了63千兆英鎊（£63 quadrillion）。

    根據《Mirror》報導，這個數字實際上是63後面加上15個零（即一千個兆），這讓她在理論上比富豪馬斯克（Elon Musk）還富有了10萬倍，這筆餘額也是全球經濟總量的670倍——不過她只能拿來買牛角麵包和咖啡。

    唐寧回憶，當她前往咖啡店消費時，店員一臉困惑地看著收銀機上跳出的龐大數字，告訴她：「我從沒見過這種情況，不過這張卡妳就留著繼續用吧。」當時她還不清楚發生什麼事，拿到收據之後看到餘額欄位才嚇一大跳。

    唐寧後來又再度使用這張禮品卡，結果發現裡面餘額仍舊是那筆天文數字，該連鎖店官方也沒有主動聯繫她處理這個問題。不過她日前受訪時表示，已經決定停止使用這張卡。

    「我覺得這真的很有趣，我從來沒見過這樣的事情，」唐寧說。她認為，或許是當初掃描時錯了，才把條碼當成餘額刷了進去，「我大可以進去把架上的東西一掃而空，但我不想佔人家便宜。如果是換成其他類型的禮物卡，或許會更好一點。」唐寧表示。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播