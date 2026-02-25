朝鮮半島緊張升溫！美韓3月啟動年度軍演 撞期北韓關鍵會議

南韓聯合參謀本部公關室長張道英上校（左）與駐韓美軍公關室長唐納德（Ryan Donald）上校（右），25日於首爾國防部舉行的「自由護盾」聯合軍演記者會上合影。（歐新社）

在朝鮮半島外交陷入冰凍、北韓核武威脅持續擴張之際，美國與南韓軍方25日宣布，將於下個月舉行年度聯合軍演。此次軍演的時間點，正值北韓召開決定未來5年路線的關鍵政治會議期間，雙方在政治與軍事層面同時出現動作，使這場例行演訓成為牽動區域緊張局勢的關鍵節點。

《美聯社》報導，根據美韓軍方公告，代號為「自由護盾」（Freedom Shield）的聯合軍演將於3月9日至19日登場，主要透過電腦模擬測試雙方的聯合防禦與作戰能力。此外，演習將搭配名為「戰士護盾」（Warrior Shield）的實地訓練，以提升戰備真實感。

值得注意的是，這項宣布發布時，北韓正舉行勞動黨代表大會。專家分析，北韓領導人金正恩極可能藉此會議，進一步鞏固對南韓的強硬立場，並宣布整合其核武與常規兵力的具體步驟。

面對美韓的聯合軍演，北韓長期以來皆將其定調為入侵演練，並經常以此作為升級自身軍事展示或進行武器試射的理由。儘管美韓一再強調演習純屬防禦性質，南韓聯合參謀本部官員也表明，此次3月軍演將不會包含應對北韓核攻擊的具體劇本，而是聚焦於嚇阻核威脅的訓練，但雙方互信持續低迷，軍事對立態勢未見緩解。

報導分析指出，這場軍演背後反映了更深層的地緣政治角力。隨著北韓核武計畫快速擴張，其飛彈射程甚至可能威脅美國本土，加深了南韓的安全疑慮。同時，南韓也面臨美中競爭加劇的壓力，華府正敦促首爾在防禦北韓上承擔更多責任。

另一方面，在與華府及首爾的對話中斷後，平壤已將外交重心轉向俄羅斯，深化雙方的軍事合作，這無疑讓朝鮮半島的未來局勢更添變數。

