川普國情咨文稱經濟順利 彭博：戴「玫瑰色眼鏡」過度樂觀

美國總統川普24日發表國情咨文，反覆強調同一個經濟訊息，即一切進展順利。（路透）

美國總統川普24日發表國情咨文，反覆強調同一個經濟訊息，即一切進展順利。對此《彭博》聲稱，川普戴著「玫瑰色眼鏡」（Rose-Colored-Glasses），此話在英語中意思為過度樂觀。

根據《彭博》報導，川普列舉一系列經濟數據，包括通膨降溫、抵押貸款利率下降和汽油價格下跌，隨後提到他標誌性政策法案中的減稅措施、為兒童設立的新儲蓄帳戶，呼籲國會通過1項禁止機構投資者購買獨棟住宅的法律等。

雖然川普承認，一些選民可能對生活成本抱持擔憂，但他主張這些是民主黨造成的問題，並稱民主黨關於物價的說法是「骯髒謊言」。

《彭博》指出，川普的顧問們在川普發表國情咨文前，就將他的演講定位為闡述前瞻性經濟議程的機會，旨在為中期選舉做好準備。但川普將演講重點放在標誌性的稅收立法和貿易政策上，而非提出新的生活成本削減方案，這暗示著白宮仍在為此問題苦惱。

民主黨人批評川普演講，稱未能為遭受經濟困境的選民提供解決方案。馬薩諸塞州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）在社交媒體上說「對美國家庭來說，這是1個糟糕夜晚。川普對他承諾的信用卡利率上限、降低兒童保育成本、因非法關稅而應退還消費者款項都隻字未提。」

民主黨策略分析師、前總統歐巴馬助手艾克塞羅德（David Axelrod）稱「老調重彈，說得不錯。問題是人們是否相信他（川普）宣稱的千載難逢的轉機？如果真是如此，他們對經濟走向是否滿意？」

《彭博》最後說，對經濟過度樂觀的川普最後面對的問題是，除了「讓美國再次偉大」的支持者外，其他選民是否能接受他的演講。

