    國際

    恐怖上學路！泰國校車對撞釀25傷 學生噴飛、慘叫聲不斷

    2026/02/25 16:32 即時新聞／綜合報導
    泰國素攀武里府發生兩輛校車對撞，意外波及停在路邊的拖板車，共造成25名學生受傷。（擷取自泰國粉專「ร่วมด้วยช่วยกัน」）

    泰國素攀武里府發生兩輛校車對撞，意外波及停在路邊的拖板車，共造成25名學生受傷。（擷取自泰國粉專「ร่วมด้วยช่วยกัน」）

    泰國素攀武里府（Suphan Buri）今（25日）上午發生嚴重交通意外。一輛校車與一輛同樣載著學生的「雙條車」相撞，導致雙條車失控衝撞路邊拖板車並側翻，造成25名學生受傷送醫，其中2人一度受困車內，現場尖叫與哭喊聲不斷。

    綜合泰媒報導，意外發生在當地時間上午7時30分，正值上學尖峰時段。由72歲男子朗桑（Rangsan）駕駛的廂型車，在行經340號公路往素攀武里市區方向時，與一輛從岔路駛出的雙條車發生擦撞。雙排車受撞擊後失去控制，猛烈撞上停放在路旁的拖板車並側翻倒地，校車則因正面撞擊導致車頭嚴重毀損。

    警方與救援單位接獲報案後立即趕赴現場，發現兩輛滿載學生的車輛損毀嚴重，校車內有多名學生因傷痛大聲哭喊。由於校車車頭嚴重變形，2名學生被夾在車體內無法動彈，救援人員隨即動用破壞剪等切割工具，歷時許久才成功將受困學童救出。而側翻的雙條車上，也有多名學生在撞擊瞬間被甩出座位，倒臥路邊等待救援。

    素攀武里警方表示，此次事故共造成25名傷者，包括13名男學生與12名女學生，年齡介於7至17歲之間。傷者分別來自Soongsumarn Padungwit學校、Suphanphum學校及Kancharapisek學校。所有傷者已緊急送往邦普拉瑪（Bang Pla Ma）醫院治療，院方初步回報傷勢多為擦傷與撞傷，暫無生命危險。

    雙條車上的學生指控，校車當時車速極快，才會導致撞擊力道如此巨大；校車駕駛則向警方辯稱，當時是雙排車突然從岔路竄出，讓他反應不及、煞車斷送，才釀成追撞。

    遭波及的拖板車駕駛則心有餘悸地表示，他當時正在車內休息，突然被巨響震醒，下車就看到滿地碎片與等待救援的孩子。目前警方已完成初步採證，將進一步調閱周邊監視器畫面，以釐清雙方責任歸屬。

