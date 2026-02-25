模擬戰時機場遭毀！ 美軍機菲律賓「公路起飛」失控撞護欄釀5傷

美軍運輸機在菲律賓進行公路起降演訓時發生意外。圖為2025年4月美軍C-130運輸機於菲律賓參與聯合軍演畫面，非本次事故現場。（美聯社檔案照）

美國空軍一架運輸機24日在菲律賓北部進行「公路起降」演訓時發生意外，起飛失控撞上混凝土護欄，造成機上5名美軍受傷。這場特殊演練旨在模擬戰時常規機場遭破壞的極端情境，以驗證軍機在備用降落區的機動能力與戰備生存率。

《美聯社》報導指出，這起事故發生在24日下午，地點位於距離首都馬尼拉以北約170公里的邦阿西楠省（Pangasinan）勞阿克鎮（Laoac）繞道公路。當時這架運輸機雖成功降落於公路，卻在隨後的起飛過程中偏離路線並撞上護欄。機上5名美軍全數受傷，其中飛行員與另2人被送往醫院治療，其餘2人則在現場包紮，確切事故原因仍待軍方調查。

菲律賓官方透露，這類特殊的公路起降演練事前已與菲國軍警及民用機構全面協調。其核心戰術目標是確保軍隊在面臨颱風等天災，或是常規跑道在軍事衝突中遭全面破壞時，仍能維持起降運作。這項高難度訓練是依據美菲兩國於1999年簽署的《訪問部隊協定》（VFA）所進行。

備戰南海衝突 確保美菲聯合防禦

近年隨著中國與菲律賓在南海爭議海域的對峙日益升溫，美菲兩國大幅強化了大規模聯合戰鬥演訓，重點涵蓋協助菲律賓捍衛領土利益以及維持南海的飛越自由。美國已多次警告，若菲律賓軍隊、船隻或飛機在南海遭到武裝攻擊，美方將依據共同防禦條約履行防衛義務。

