代表民主黨回應國情諮文 維州州長史班伯格批川普經濟與移民政策

民主黨籍的美國維吉尼亞州州長史班伯格24日代表民主黨回嗆川普總統的國情諮文演說。（法新社）

美國維吉尼亞州州長史班伯格（Abigail Spanberger）24日代表民主黨人回應川普總統當天稍早在國會參眾兩院聯席會議上發表的國情諮文演說，犀利抨擊川普在經濟施政上的表現與激進的遣返移民的作法。

去年底擊敗共和黨籍對手、上月才宣誓就任的維州史上首位女州長史班伯格的批評重點，在於川普在2024年競選回鍋白宮時，曾承諾要讓美國人能更負擔得起生活開銷，但結果卻是消費者不得不支付高物價－－這也預告民主黨人會在今年11月的期中選舉中主打經濟牌，藉此奪回國會參眾兩院的主控權。

請繼續往下閱讀...

川普在國情諮文演說的前半段大讚他締造的經濟復甦，並宣稱經濟復甦的關鍵在於他對外國進口商品開徵關稅；但在溫和派民主黨人的史班伯格的口中，美國的現況卻更為黯淡。

史班伯格說，美國農民正飽受川普關稅戰所導致的外國報復行動之苦，而這些採取報復行動的外國曾是美國大豆與其他產品重要市場；此外，她說，關稅也提高化肥與其他美國農作物所需的投入成本。

「農民受創甚深，有些人甚至失去整個市場，」她說。

史班伯格還指責川普利用職權中飽私囊，而非為廣大選民著想；至於大部分美國民意並不支持的移民遣返策略，史班伯格說，川普政府「派遣訓練不足的聯邦幹員進入包括（明尼斯蘇達州）明尼阿波利斯等的美國城市，（任之在）無拘票的情況下拘留美國公民。」

「他們強行拆散哺乳期的母親與襁褓中的嬰兒，」她說，「他們把小孩，1個戴著藍色兔子帽的小男孩，送到遙遠的拘留中心，以及當街殺害美國公民。」

在史班伯格嗆完川普後，在場聆聽其發言與觀禮者以掌聲與比讚表示支持。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法