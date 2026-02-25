踢爆中國手機作弊！ 極客灣遭「不可抗力」封殺 直播嘆：說真話代價很高

極客灣飄哥開直播回應，稱影片下架「不可抗力」，直言說真話的成本比較高，只能說且看且珍惜。（圖擷自bilibili）

知名中國科技測試影音頻道「極客灣 Geekerwan」日前推出新影片，爆料除了蘋果iPhone之外，幾乎所有中國主流手機品牌都在「作弊」，影片上傳後立刻引發廣大討論，結果該測試影片不到一週就無預警下架。對此，極客灣飄哥開直播回應，稱影片下架「不可抗力」，直言說真話的成本比較高，只能說且看且珍惜。

「極客灣 Geekerwan」日前測試影片踢爆，除了蘋果iPhone之外，幾乎所有中國主流手機品牌都在「作弊」；影片揭露，手機廠商寄送「媒體機」這類3C影音頻道進行開箱實測，這些「媒體機」會被動手腳，挑選特別好的品質好、功耗低晶片，讓測試數據亮眼。

「極客灣 Geekerwan」這次從零售商自掏腰包購入44支手機，用統一標準測試遊，除了iPhone甚至出現零售機比「媒體機」表現更好之外，其他包括iQOO、紅魔、榮耀、小米等中國知名品牌，幾乎「全部翻車」，「大家都在特調作弊，沒有哪家是無辜的」。

結果影片上架不到一週就無預警刪除，不只影片沒了、頻道動態也沒了、熱搜被下；「極客灣 Geekerwan」遭到全面封殺後，昨（24日）創作者極客灣飄哥首度開直播回應相關議題。

網友紛紛詢問為什麼影片下架，飄哥直言：「我們也不知道為什麼，這個我們也不懂......也不明白為什麼」，只能說暫時可能也要安靜安靜。

至於是誰要求下架影片，飄哥表示不用猜測是哪家廠商發律師函，而是「不可抗力」，只能說且看且珍惜。他直言說真話的成本比較高，所以以後也不好說會怎樣，做出來就發，發不出來就算了，苦笑說乾脆以後做吃播、料理影片好了。

