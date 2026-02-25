川普創最長國情咨文紀錄 外媒列出5大關鍵時刻

美國總統川普24日發表國情咨文，時間長達1小時47分鐘。（路透）

美國總統川普24日發表國情咨文，時間長達1小時47分鐘，創下最長國情咨文紀錄。對此《法新社》列出5大關鍵時刻。

第一個時刻為川普對大法官表達不滿。川普進入美國國會大廈後，與幾位在場的最高法院大法官握手，其中3位大法官幾天前才剛裁定推翻川普的全球關稅。

川普在演講過程中表達了不滿，稱此裁決「非常不幸」。川普未針對此問題過度著墨，並強調他的政府已經在計劃1項法律上的變通方案，以維持他堅持將由外國支付的關稅。

第二個時刻為奪得奧運金牌的美國男子冰球隊進場。在川普的國情咨文演說中，共和黨和民主黨之間存在明顯政治分歧，為數不多的團結時刻發生在奪得奧運金牌的美國男子冰球隊進場時。

所有人都為美國男子冰球隊起立鼓掌，齊聲高呼「美國！美國！」，向為美國贏得46年來首枚冰球金牌的隊伍致敬。

第三個時刻為民主黨的抵制。國會在國情咨文演說中扮演重要角色，而數十名民主黨人完全缺席川普的國情咨文。民主黨出席者也大多保持靜坐，只有極少數人起身。

另外民主黨議員格林（Al Green）因舉起一塊寫著「黑人不是猿猴」的標語而被驅逐出會場。她此舉是為了回應川普分享的一段關於美國前總統歐巴馬的種族歧視影片。

第四個時刻為民主黨女議員攻擊川普。當民主黨人拒絕在川普的演講過程中起立，川普稱「你們應該感到羞恥。」對此眾議院民主黨議員歐瑪（Ilhan Omar）回應「你們殺害了美國人。」這句話是指上個月2名抗議者被派往明尼阿波利斯的聯邦特工殺害的事件。在川普的國情咨文結束前，歐瑪就離開了會場。

第五個時刻為川普國情咨文創下紀錄。川普的國情咨文時長為1小時47分鐘，打破前總統柯林頓（Bill Clinton）在2000年創下的1小時20分鐘的紀錄。

此演講甚至超越川普去年就職總統後不久，在國會發表的長達1小時40分鐘的國情咨文。

