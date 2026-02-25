一文看懂川普國情咨文 三大關鍵訊號勾勒選戰布局

美國總統川普4日發表第二任期首場國情咨文演說，身後為副總統范斯（左）與眾議院議長強生（右）。（路透）

美國總統川普發表的最新國情咨文演說，不僅是對其政績的盤點，更透過高密度的對抗性敘事，勾勒出針對11月期中選舉的戰略布局。這場演說浮現出三個關鍵的政治訊號，顯示川普在面對民調挑戰時，正採取一條由強硬保護主義、激進邊境政策與強人外交所組成的選戰路線。

經濟黃金時代與現實挑戰

川普在演說中宣稱美國已進入經濟黃金時代，並以創新高的股市作為政績指標。然而，美國全國廣播公司新聞網（NBC News）引述多項民調指出，民眾對通膨與生活成本的不滿，已導致川普在經濟議題上的信任度首度下滑。面對最高法院推翻其關稅政策，川普當面抨擊其為不幸的裁決，並揚言援引其他法律依據持續推動保護主義，甚至主張未來以關稅全面取代所得稅，展現其重塑美國經濟秩序的決心。

移民強硬路線與議場對立

移民議題再度成為川普的政治動員核心，他宣稱已建立美國史上最強邊境，並邀請犯罪受害者家屬到場，強化治安危機感以動員選票。現場氣氛一度緊繃，民主黨議員當場對其嗆聲，指責政府的執法行動導致美國公民喪生，更有議員因高舉抗議標語而遭安全人員護送離場。川普則在自嘲應該處於「第三任期」的玩笑中，向支持者發出強力政治訊號，但也再度引發外界對美國憲政規範的關注。

核武威懾伊朗與外交真空

在外交層面，川普展現強人姿態，警告伊朗絕不能擁有核武，美軍亦同步向中東派遣兩艘航空母艦以示威懾。他大肆宣揚包含空襲德黑蘭核設施與促成加薩停火在內的外交戰果，定調重塑世界秩序的決心。

然而根據美聯社觀察，演說中鮮少提及與北約（NATO）的緊張關係，且在俄烏戰爭滿四週年之際，仍未能對俄羅斯總統普廷採取更強硬的立場，這也為未來的地緣政治走向留下了巨大的不確定性。

