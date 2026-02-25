身中數槍仍浴血完成委內瑞拉突襲任務 美軍飛行員獲頒榮譽勳章

斯洛佛身穿禮服軍裝，並使用助行器支撐身體，頒發榮譽勳章當下，現場響起如雷掌聲。（歐新社）

美國總統川普24日在發表國情咨文的過程中，向一名參與1月初委內瑞拉突襲行動的陸軍飛行員授予榮譽勳章，讚揚他在槍林彈雨中身中數槍仍堅持完成任務的非凡勇氣。

綜合外媒報導，川普指出，在1月3日針對委內瑞拉的突襲行動中，陸軍五級准尉（Chief Warrant Officer 5，CW5）斯洛佛（Eric Slover）是負責駕駛CH-47「契努克」直升機的飛行員，當時直升機降落於戒備森嚴的軍事堡壘時，直升機受到四面八方的射擊，行動雖然成功，但有7名美軍官兵受到槍擊與彈片擊傷。川普提到，斯洛佛在準備著陸時，腿部與臀部被敵方子彈重創，「他承受了4發極其痛苦的槍傷，將他的腿打得粉碎」，同時還面對兩名從前幾架美軍飛機火力逃脫的敵方機槍手。

川普提到，斯洛佛駕駛著直升機，讓機上的機槍手消除威脅，讓原本可能發生的災難性墜機中拯救他戰友們的性命。川普表示：「整個任務的成功以及他戰友們的性命，都取決於艾利克（斯洛佛）是否能夠忍受那撕裂般的劇痛。」儘管身負重傷，斯洛佛仍保持對飛機的控制，成功執行了突擊任務，並確保機組人員圓滿完成目標，後續他也將CH-47直升機飛回「硫磺島號」兩棲突擊艦上。

斯洛佛與妻子艾咪（Amy Slover）在眾議院議事廳聆聽川普演講，當川普唱名時，全場與會人員都起立鼓掌，人群中也響起「USA！USA！」的歡呼聲。而在頒發榮譽勳章時，由聯合特種作戰司令部司令布拉加（Jonathan Braga）中將在俯瞰眾議院議場的觀禮席上，向斯洛佛頒授榮譽勳章，斯洛佛身穿禮服軍裝，並使用助行器支撐身體，頒發榮譽勳章當下，現場響起如雷掌聲。

川普表示，這名士兵仍在從傷勢中康復，而其他10名參與委內瑞拉突襲行動的官兵，將在不久後於白宮舉行的私人儀式上獲得勳章。

除了斯洛佛之外，川普還向退役海軍上尉威廉斯（Royce Williams）頒發了榮譽勳章，威廉斯是一名海軍飛行員，在韓戰期間擊落了多架蘇聯噴射機，此次授予的勳章是對他原有海軍十字勳章的升級，川普讚揚這位百歲的前戰鬥機飛行員是「最後一位在世的傳奇人物之一」。

川普向參與委內瑞拉突襲行動的陸軍飛行員斯洛佛授予榮譽勳章。（美聯社）

在韓戰期間擊落多架蘇聯戰機的退役海軍上尉威廉斯也獲頒榮譽勳章。（美聯社）

