震撼！中共黨媒日語版發行商 捲入詐領補助案遭日警搜索

中共黨媒《人民日報》的日語版發行商「日本新華僑通信社」，社長因捲入詐領補助案遭北海道警察搜索住處。（路透）

中國共產黨機關報紙《人民日報》的日語版發行商「日本新華僑通信社」，驚傳社長捲入詐領補助案，遭北海道警察搜索住處，這種媒體人士被搜查的情況在日本相當少見。

綜合日媒報導，日本經濟產業省轄下獨立行政法人「中小企業基盤整備機構」，推出了IT補助計畫，不過，在北海道札幌市北區經營貿易公司「和楊德信」的中國籍51歲男子曹雪峰、53歲妻子楊春風對此動了歪腦筋。

警方調查顯示，曹、楊夫妻於2022年10月25日至11月11日期間，向日本60歲業者武藤理惠所經營的東京貿易公司「天時情報系統」，購入產品下訂、庫存管理系統，並支付385萬日圓（約77.3萬元）。

不過，曹、楊夫婦在向「中小企業基盤整備機構」申請補助時虛報金額，獲得了238萬日圓（約新台幣47.8萬元）補助款，同時還拿到武藤理惠的返利100萬日圓（約新台幣20萬元）。

據了解，曹、楊在2020年8月25日至12月21日期間，向日本政府詐取334萬日圓（約新台幣67.2萬元）的武肺疫情租屋補助，警方於2024年5月接獲報案後開始調查，赫然發現曹、楊等人2022年還虛報了IT系統費用。

曹、楊夫妻因「詐領租屋補助」，於本月3日落網，24日被札幌地檢依照詐欺罪嫌起訴．同天因「詐領IT補助」被「再逮捕（同個犯人因不同案件被捕）」。

另外，北海道札幌西警察署，24日也逮捕了與曹、楊共謀的IT業者武藤理惠，同時還傳出負責發行《人民日報》日語版的「日本新華僑通信社」社長，因和本案有關被搜索住處，詳細情況還有待後續了解。

