史上最長國情咨文變政治對抗現場！川普當面嗆大法官 民主黨議員抗議遭驅離

美國總統川普24日發表第二任期首場國情咨文演說，身後為副總統范斯（左）與眾議院議長強生（右）。（路透）

在一場打破現代歷史紀錄的馬拉松式國情咨文演說中，美國總統川普發表談話時，國會殿堂多次出現互相喊話與抗議的場面。他不僅以超越100分鐘的演說長度打破自身紀錄，更當著最高法院大法官的面，抨擊其推翻關稅政策的裁決。演說期間台下民主黨議員頻頻嗆聲，甚至有議員因高舉抗議標語而當場被安全人員護送離場。

當面抨擊最高法院 揚言祭替代關稅

美聯社報導，針對最高法院近期推翻其廣泛關稅政策的決定，川普在演說中直指這是一項不幸的裁決，並強調在裁決出爐前一切都運作良好。包含首席大法官羅伯茲（John Roberts）在內的多名大法官皆在台下聆聽了這段發言。川普更對國會放話，未來將使用替代法律來對進口商品課稅，甚至預測關稅有朝一日將大幅取代現代的所得稅制度。

這場演說伴隨著強烈的黨派火花，當川普宣示要打擊國會議員的內線交易時，多名民主黨眾議員在台下大喊反擊，甚至直嗆他是最腐敗的總統。面對嗆聲，川普回擊稱民主黨人應該感到羞恥，並指責他們瘋了且正在摧毀國家。民主黨眾議員格林（Al Green）因在場內展開寫有「黑人不是猿猴」的抗議標語，當場遭到安全人員護送離場。

在長度上，川普打破了自己去年在國會聯席會議上創下的100分鐘紀錄，完成這場破紀錄的國情咨文。演說中，川普極力向選民證明美國經濟依然強勁，並自嘲表示國家正在復甦，贏得太多以至於真的不知道該怎麼辦。面對近期經濟施政滿意度下滑的民調，川普則將物價與醫療成本上漲的責任，全數歸咎於前總統拜登（Joe Biden）與民主黨人。

警告伊朗核威脅 宣示重塑世界秩序

在外交與軍事層面，川普強硬警告伊朗絕不能擁有核武，而此時美軍已向中東派遣兩艘航空母艦以應對區域緊張。他大肆宣揚其任內的外交戰果，包含空襲德黑蘭核設施、推翻委內瑞拉政權，以及促成加薩停火。然而演說中卻鮮少提及他與北約（NATO）的緊張關係，以及在俄烏戰爭滿四週年之際，仍未能對俄羅斯總統普廷採取更強硬的立場。

