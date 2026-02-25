為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    危機逼近！ 川普國情咨文稱伊朗正研發可打擊美國飛彈

    2026/02/25 13:53 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國總統川普24日在國情咨文中表示，伊朗正試圖研發能夠打擊美國的飛彈。（美聯社）

    美國總統川普24日在國情咨文中表示，伊朗正試圖研發能夠打擊美國的飛彈。（美聯社）

    美國總統川普24日在國情咨文中表示，伊朗正試圖研發能夠打擊美國的飛彈，並指責伊朗試圖重建其核計劃。

    根據《法新社》報導，川普在國情咨文中說「他們已經研發出能夠威脅歐洲和我們海外基地的飛彈，且他們正在研發很快就能打到美國本土的飛彈。」

    美國國防情報局2025年指出，如果伊朗決定發展飛彈打擊能力，伊朗有可能在2035年之前研發出具有軍事實用價值的洲際彈道飛彈，但未說明伊朗是否已經做出這樣的決定。

    美國國會研究服務處聲稱，德黑蘭目前擁有射程最遠約3000公里的短程和中程彈道飛彈。

    川普去年下令襲擊伊朗3個核設施，事後稱伊朗核計劃已被摧毀。但川普24日強調，伊朗想要「一切重頭再來」，此刻正再次追求其「險惡核野心」。

    由於美伊緊張關係升溫，目前川普已向中東派遣1支龐大的美軍部隊，部署2艘航空母艦和10多艘其他艦艇、大量戰機及其他軍事資產。

    川普多次威脅稱，如果美伊談判未能達成新協議，美國將對伊朗採取行動。目前美國與伊朗的談判定於26日在瑞士日內瓦舉行。

    川普強調，他仍傾向透過外交途徑解決問題，但他絕不會允許「頭號恐怖主義資助者」（number one sponsor of terror）擁有核武。

