水淹150公分！峇里島洪災加油站變水池 遊客緊急撤離

連日暴雨導致峇里島部分地區爆發洪水。（歐新社）

印尼旅遊勝地峇里島部分地區近日因暴雨導致嚴重洪災，尤以首府登巴薩（Denpasar）等地災情最嚴重，積水一度高達150公分，數十名遊客被迫撤離。

綜合外媒報導，當地官方昨天（24日）表示，自23日晚間以來，強降雨引發峇里島多地洪水，約有350人暫時撤離避難。隨著洪水退去，大部分民眾目前已返回家園，未造成任何傷亡。

現場畫面顯示，在沙努爾（Sanur）及登巴薩等地區，洪水水位高達150公分，約至成人胸部位置，許多酒店、商家和加油站等被淹。當地警方出動14名搜救隊並配備多艘橡皮艇，以撤離遊客。一名28歲的遊客說，「我們來這裡是為了參觀峇里島動物園，我們原本想去看大象，但現在洪水氾濫，我們去不成了。」

另外，暴雨也迫使2架飛往峇里島機場的國際航班改道，另有3架從該機場起飛的航班延誤。

A short while ago: Warning sirens sounded at Badung Market, located in Denpasar, Bali, Indonesia, after water levels increased due to heavy rainfall affecting surrounding areas. Authorities are monitoring the situation amid ongoing rain. ????️???? pic.twitter.com/2xG1DIDQqM — Weather Monitor （@WeatherMonitors） February 23, 2026

救援人員出動橡皮艇撤離遊客。（歐新社）

印尼峇里島庫塔區一座加油站被水淹。（歐新社）

