    首頁 > 國際

    水淹150公分！峇里島洪災加油站變水池 遊客緊急撤離

    2026/02/25 14:15 即時新聞／綜合報導
    連日暴雨導致峇里島部分地區爆發洪水。（歐新社）

    連日暴雨導致峇里島部分地區爆發洪水。（歐新社）

    印尼旅遊勝地峇里島部分地區近日因暴雨導致嚴重洪災，尤以首府登巴薩（Denpasar）等地災情最嚴重，積水一度高達150公分，數十名遊客被迫撤離。

    綜合外媒報導，當地官方昨天（24日）表示，自23日晚間以來，強降雨引發峇里島多地洪水，約有350人暫時撤離避難。隨著洪水退去，大部分民眾目前已返回家園，未造成任何傷亡。

    現場畫面顯示，在沙努爾（Sanur）及登巴薩等地區，洪水水位高達150公分，約至成人胸部位置，許多酒店、商家和加油站等被淹。當地警方出動14名搜救隊並配備多艘橡皮艇，以撤離遊客。一名28歲的遊客說，「我們來這裡是為了參觀峇里島動物園，我們原本想去看大象，但現在洪水氾濫，我們去不成了。」

    另外，暴雨也迫使2架飛往峇里島機場的國際航班改道，另有3架從該機場起飛的航班延誤。

    救援人員出動橡皮艇撤離遊客。（歐新社）

    救援人員出動橡皮艇撤離遊客。（歐新社）

    印尼峇里島庫塔區一座加油站被水淹。（歐新社）

    印尼峇里島庫塔區一座加油站被水淹。（歐新社）

