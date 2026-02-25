官邸驚傳炸彈威脅！澳洲總理緊急撤離 與法輪功演出有關

澳洲總理官邸。（路透）

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）位於坎培拉的官邸，於當地時間週二（24日）晚間接獲炸彈威脅。為確保人身安全，艾班尼斯在維安人員保護下緊急撤離，官邸隨即遭到警方封鎖並進行地毯式搜索。

根據《衛報》報導，法輪大法發言人證實，相關成員近期收到兩封以中文書寫的威脅信件。信中明確要求取消即將在澳洲展開巡演的「神韻藝術團」演出，並威脅若如期舉行，將對總理艾班尼斯不利。

報導指出，威脅郵件內容極為聳動，虛假聲稱總理官邸周遭已放置「大量炸藥」，威脅要將官邸「炸成廢墟」。澳洲聯邦警察（AFP）接獲報案後不敢大意，於週二晚間 6 時許將總理轉移至安全地點。澳洲財政部長加拉格爾（Katy Gallagher）形容此事件「極其不尋常」，甚至是史無前例。

經過數小時的徹查，警方證實官邸內外並未發現任何可疑爆炸物，初步排除即時危險。艾班尼斯已於晚間 9 時許返回住所，並於隔日上午在社群平台上發布愛犬 Toto 的照片報平安，幽默表示「Toto 保持警戒，一切都好」，同時感謝警方專業的協助。

針對此事件，艾班尼斯在墨爾本出席活動時公開呼籲社會「讓情緒降溫」，強調不能將民主與安全視為理所當然。反對黨領袖泰勒（Angus Taylor）與綠黨領袖沃特斯（Larissa Waters）也紛紛發聲譴責暴力，強調任何針對國會議員的威脅在民主社會中皆不容存在。

「神韻藝術團」原定於週三在黃金海岸展開巡演。由於該團體長期批評中國共產黨，且在中國遭到禁止，此次威脅事件是否涉及外部政治勢力干預，澳洲聯邦警察已成立國家安全調查小組深入追查。

