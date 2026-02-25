英政府將公開安德魯任貿易特使文件 貿易大臣怒批他傲慢無禮

貿易大臣布萊恩特在下議院痛批安德魯是「一個不斷自我吹捧與自我圖利的人」。（路透）

英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟安德魯﹒蒙巴頓—溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）捲入已故富商淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞，還涉嫌擔任英國貿易特使時，疑似將潛在的機密文件洩給艾普斯坦而遭到警方帶走調查。英國政府同意公布其擔任貿易特使期間文件，英國貿易大臣布萊恩特（Chris Bryant）痛批安德魯「傲慢無禮」。

綜合媒體報導，安德魯被控在2001年至2011年間擔任英國貿易與投資特別代表期間，與艾普斯坦有密切聯繫。2月19日，他因涉嫌公職不當行為被逮捕，接受約11小時訊問後獲釋，目前仍在調查中。

美國司法部過去公開的電子郵件顯示，安德魯曾在結束亞洲官方訪問後，向艾普斯坦分享涉及越南、香港、深圳與新加坡的行程與貿易報告內容，並在數月後提供相關投資資訊。相關內容引發外界對是否涉及不當資訊分享的質疑。

英國政府目前已同意公開安德魯擔任貿易特使期間的相關檔案，包括任命程序與背景審查資料。貿易大臣布萊恩特在下議院直言，安德魯是「一個不斷自我吹捧與自我圖利的人」，並批評他「粗魯、傲慢且自以為是，無法區分公共利益與私人利益」。

安德魯則一再否認所有與艾普斯坦相關的不當指控。

