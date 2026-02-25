可望援台？ 自民黨批准放寬武器出口建議草案

自民黨安保調查會長小野寺五典25日強調，放寬出口規則的意義相當重大，關乎日本防衛產業發展。（路透資料照）

日本自民黨安全保障調查會25日在黨總部召開會議，批准了高市早苗政府正積極探討的「放寬防衛裝備品出口規則」建議草案。草案最快將於3月上旬提交給政府。

上述建議草案原則上允許出口戰機、護衛艦等武器；對於出口至「被判定目前正發生戰鬥的國家」也留下餘地；是否允許出口將由日本國家安全保障會議（NSC，類似國安會議）進行審查。

讀賣新聞報導，根據日本現行「防衛裝備移轉三原則」運用指針，日本目前能輸出的裝備僅限「5類型」裝備，分別為救難、運輸、警戒、監視、掃雷5種目的。

自民黨預計在3月彙整修改「防衛裝備移轉三原則」的運用指針建議，並提供給日本政府。日本政府在這之後，預計今春修改運用指針，廢除上述「5類型」限制。

共同社報導，安保調查會長小野寺五典25日在黨總部會議開始時強調，放寬出口規則的意義相當重大，「作為安保的根本，確實支援防衛產業非常重要。」他提及，中國加強對日本防衛相關企業與機構實施出口管制，「將不屈服於外部壓力完善防衛力」。

建議草案中，將防衛裝備品依照有無殺傷、破壞能力歸類為「武器」以及「非武器」。武器出口對象國限定為與日本簽訂有關保密等事務的《防衛裝備品和技術轉移協定》國家。

此外建議草案指出，儘管「原則上」不允許向正在發生戰鬥的國家出口，但「出於我國安保上的必要性有特殊情況時」則是例外。防彈背心等非武器，則不設有出口對象國限制。

出口審查項目方面，在現行「影響國際和平與安全」等項目基礎上，新增「影響我國完善防衛力」和「影響自衛隊運用」。審查手續方面，內閣會議確認、國會參與均非必要條件，但基於日本「和平國家」立場，必須對國民作出詳細說明。

