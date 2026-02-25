為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    可望援台？ 自民黨批准放寬武器出口建議草案

    2026/02/25 14:33 即時新聞／綜合報導
    自民黨安保調查會長小野寺五典25日強調，放寬出口規則的意義相當重大，關乎日本防衛產業發展。（路透資料照）

    自民黨安保調查會長小野寺五典25日強調，放寬出口規則的意義相當重大，關乎日本防衛產業發展。（路透資料照）

    日本自民黨安全保障調查會25日在黨總部召開會議，批准了高市早苗政府正積極探討的「放寬防衛裝備品出口規則」建議草案。草案最快將於3月上旬提交給政府。

    上述建議草案原則上允許出口戰機、護衛艦等武器；對於出口至「被判定目前正發生戰鬥的國家」也留下餘地；是否允許出口將由日本國家安全保障會議（NSC，類似國安會議）進行審查。

    讀賣新聞報導，根據日本現行「防衛裝備移轉三原則」運用指針，日本目前能輸出的裝備僅限「5類型」裝備，分別為救難、運輸、警戒、監視、掃雷5種目的。

    自民黨預計在3月彙整修改「防衛裝備移轉三原則」的運用指針建議，並提供給日本政府。日本政府在這之後，預計今春修改運用指針，廢除上述「5類型」限制。

    共同社報導，安保調查會長小野寺五典25日在黨總部會議開始時強調，放寬出口規則的意義相當重大，「作為安保的根本，確實支援防衛產業非常重要。」他提及，中國加強對日本防衛相關企業與機構實施出口管制，「將不屈服於外部壓力完善防衛力」。

    建議草案中，將防衛裝備品依照有無殺傷、破壞能力歸類為「武器」以及「非武器」。武器出口對象國限定為與日本簽訂有關保密等事務的《防衛裝備品和技術轉移協定》國家。

    此外建議草案指出，儘管「原則上」不允許向正在發生戰鬥的國家出口，但「出於我國安保上的必要性有特殊情況時」則是例外。防彈背心等非武器，則不設有出口對象國限制。

    出口審查項目方面，在現行「影響國際和平與安全」等項目基礎上，新增「影響我國完善防衛力」和「影響自衛隊運用」。審查手續方面，內閣會議確認、國會參與均非必要條件，但基於日本「和平國家」立場，必須對國民作出詳細說明。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播