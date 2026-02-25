為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    南韓低生育率有救？2025新生兒增加數量創15年新高

    2026/02/25 13:14 即時新聞／綜合報導
    南韓2025年共有25萬4500名新生兒，和2024年相比多出1萬6100人，增加數量創15年新高。（歐新社）

    南韓2025年共有25萬4500名新生兒，和2024年相比多出1萬6100人，增加數量創15年新高。（歐新社）

    南韓低生育率造成少子化危機，不過，國家資料處今（25日）公布2025年人口出生和死亡統計，當中顯示去年韓國共有25萬4500名新生兒，和2024年相比多出1萬6100人，增加人數創近15年新高。

    《韓聯社》報導，南韓2010年與2009年相比，增加了2.5萬名新生兒，2025年增1萬6100人則是15年以來的最高數字，漲幅6.8％也是自2007年10％以來的新高。

    據了解，南韓2015年新生兒為43萬8420人，從那時開始連續8年下降，2016年減為40萬6243人，2017年35萬7771人，從2020年開始更下降到20多萬，2023年新生兒僅23萬。

    到了2024年終於出現年增情況，新生兒比2023年多出8300人，2025年同樣保持年增趨勢，總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）也從0.75上升到0.80，創下4年以來新高。

    南韓國家資料處分析，這主要是受到近年來結婚人口增加、民眾生育觀念改變所影響，從2024年的調查可以看到，對婚後生育抱持積極態度的受訪者，和2022年相比增加3.1％，具有未婚生育意願者也增加了2.5％。

    不過，南韓目前還是處於「生不如死」的情況，2025年死亡人數為36萬3400人，比新生兒25萬4500人高出不少，導致總人口下降10萬8900人，已是連續6年自然減少。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播