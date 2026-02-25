南韓低生育率有救？2025新生兒增加數量創15年新高

南韓2025年共有25萬4500名新生兒，和2024年相比多出1萬6100人，增加數量創15年新高。（歐新社）

南韓低生育率造成少子化危機，不過，國家資料處今（25日）公布2025年人口出生和死亡統計，當中顯示去年韓國共有25萬4500名新生兒，和2024年相比多出1萬6100人，增加人數創近15年新高。

據《韓聯社》報導，南韓2010年與2009年相比，增加了2.5萬名新生兒，2025年增1萬6100人則是15年以來的最高數字，漲幅6.8％也是自2007年10％以來的新高。



據了解，南韓2015年新生兒為43萬8420人，從那時開始連續8年下降，2016年減為40萬6243人，2017年35萬7771人，從2020年開始更下降到20多萬，2023年新生兒僅23萬。

到了2024年終於出現年增情況，新生兒比2023年多出8300人，2025年同樣保持年增趨勢，總和生育率（婦女一生中生育子女的總數）也從0.75上升到0.80，創下4年以來新高。

南韓國家資料處分析，這主要是受到近年來結婚人口增加、民眾生育觀念改變所影響，從2024年的調查可以看到，對婚後生育抱持積極態度的受訪者，和2022年相比增加3.1％，具有未婚生育意願者也增加了2.5％。

不過，南韓目前還是處於「生不如死」的情況，2025年死亡人數為36萬3400人，比新生兒25萬4500人高出不少，導致總人口下降10萬8900人，已是連續6年自然減少。

