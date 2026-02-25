為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    連鐵捲門都掀！西藏棕熊闖空門狂嗑食材 老闆滑手機才知出事

    2026/02/25 11:56 即時新聞／綜合報導
    西藏棕熊來到店外瘋狂捶門，隨後竟將鐵捲門掀起，鑽進餐廳瘋狂享受儲放在店內的食材。（圖擷自X）

    西藏那曲市1家餐廳，業主在過年期間回鄉，不料卻有2頭西藏棕熊（藏馬熊）入侵，牠們竟掀起鐵捲門，入店瘋狂洗劫，影片曝光後在網路上瘋傳，業主也是在網路上看影片才發現自己餐廳被闖空門。

    綜合媒體報導，西藏那曲市1家名為「羊康飯店」的餐廳，業主非當地人，過年期間他休業返鄉，店鋪卻遭到洗劫；闖空門的兇手是2頭西藏棕熊，牠們來到店外，其中1隻瘋狂捶門，隨後竟將鐵捲門掀起，鑽進餐廳瘋狂享受儲放在店內的食材，整個入室洗劫的過程都被拍下，相關影片在網路上瘋傳。

    業主在無意間刷影片時，竟看到自家的店鋪被熊闖入，業主說自己已經回家快1個月，餐廳主要經營家常菜，放了肉、油、雞蛋等，這次的損失估計在1萬人民幣左右（約新台幣4.55萬）；當地警方表示，事發時他們正在其他地方巡邏，聽到情況後趕緊奔赴現場，抵達時熊已經離開。

