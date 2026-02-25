連鐵捲門都掀！西藏棕熊闖空門狂嗑食材 老闆滑手機才知出事

連鐵捲門都掀！西藏棕熊闖空門狂嗑食材 老闆滑手機才知出事2026/02/25 11:56 即時新聞／綜合報導
西藏棕熊來到店外瘋狂捶門，隨後竟將鐵捲門掀起，鑽進餐廳瘋狂享受儲放在店內的食材。（圖擷自X）
西藏那曲市1家餐廳，業主在過年期間回鄉，不料卻有2頭西藏棕熊（藏馬熊）入侵，牠們竟掀起鐵捲門，入店瘋狂洗劫，影片曝光後在網路上瘋傳，業主也是在網路上看影片才發現自己餐廳被闖空門。
綜合媒體報導，西藏那曲市1家名為「羊康飯店」的餐廳，業主非當地人，過年期間他休業返鄉，店鋪卻遭到洗劫；闖空門的兇手是2頭西藏棕熊，牠們來到店外，其中1隻瘋狂捶門，隨後竟將鐵捲門掀起，鑽進餐廳瘋狂享受儲放在店內的食材，整個入室洗劫的過程都被拍下，相關影片在網路上瘋傳。
業主在無意間刷影片時，竟看到自家的店鋪被熊闖入，業主說自己已經回家快1個月，餐廳主要經營家常菜，放了肉、油、雞蛋等，這次的損失估計在1萬人民幣左右（約新台幣4.55萬）；當地警方表示，事發時他們正在其他地方巡邏，聽到情況後趕緊奔赴現場，抵達時熊已經離開。
???? 大年初一，藏马熊闯进羊肉馆过年????— 肌肉猫Elva第三个号musclecat （@ElvaMusclecat） February 19, 2026
西藏那曲，两只藏马熊在晚上，狂捶饭店卷帘门。居然打开了卷帘门，进餐馆大吃大喝，也过上了年。
店主表示：也幸好，店里没人，都已回家过年。店内有食材，可能要提前回去清点损失。 pic.twitter.com/Bj3gdu7hjK