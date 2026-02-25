《NHK》德黑蘭分社長傳遭伊朗逮捕 送到專關政治犯監獄

消息人士透露，日本媒體《NHK》駐德黑蘭分社長川島進之介傳出被伊朗當局逮捕，被送往德黑蘭惡名昭彰的伊文監獄。（路透）

由於美軍向中東派遣兵力，伊朗姿態也持續強硬，就在中東局勢緊繃之際，有消息人士透露，日本媒體《日本放送協會》（NHK）駐德黑蘭分社長川島進之介（Shinnosuke Kawashima）傳出被捕，被送往德黑蘭惡名昭彰的伊文監獄（Evin Prison）。

由美國國會出資建立的《自由歐洲電台／自由電台》 報導指出，兩名消息人士向《自由歐洲電台／自由電台》旗下的波斯語頻道「Radio Farda」透露消息，指稱伊朗已逮捕日媒《NHK》駐德黑蘭分社社長，並於2月23日被送往伊文監獄，目前還不清楚川島進之介何時被捕，也不清楚伊朗當局對他的指控為何。

其中一名消息人士指稱，川島被關押在埃文監獄第7區，該區通常用來拘禁政治犯，目前伊朗官方尚未公布與證實此事。針對此事，《NHK》低調表示：「我們始終以員工的安全為第一優先。目前沒有可以對外說明的內容。」

日本《TBS NEWS》報導指出，內閣官房副長官 尾崎正直表示，日本政府已確認有一名日本公民在伊朗德黑蘭1月20日被地方當局拘留，政府正與當事人及其家屬保持聯繫，同時提供必要的支援。

