    國際

    門面失格？ 曼谷機場遭控態度惡劣 緊急道歉聲明仍難平眾怒

    2026/02/25 13:45 即時新聞／綜合報導
    泰國曼谷素萬那普機場（BKK），示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    泰國曼谷素萬那普機場（BKK），示意圖，與新聞事件無關。（歐新社）

    泰國旅遊勝地形象蒙塵！作為曼谷門面的素萬那普機場（BKK），近日遭到多名旅遊部落客及旅客聯合指控，批評機場安檢人員態度極其惡魯、缺乏服務專業。面對排山倒海的負評，素萬那普機場昨（24）日正式發布道歉聲明，承諾將對外包安檢單位進行嚴格監督與客服訓練。

    綜合泰媒報導，這波爭議源於多名泰國旅遊網紅在社群平台發文。臉書粉專「เฮ้ย นี่มันประเทศไทยแลนด์」（Hey, this is Thailand）指出，安檢人員面對外國旅客時毫無耐心，當旅客不熟悉通關流程時，人員竟當眾大喊「You wrong!」，卻不說明正確做法、態度極其傲慢。粉專認為，這種作法不但拖慢通關流程，也會讓旅客留下不佳印象。

    知名部落客Sunny也批評安檢人員情緒控管不佳，甚至聽到機場工作人員私下對旅客酸言酸語：「到底有沒有會懂流程的人？」相關貼文接連曝光，隨即引發大批網友共鳴，紛紛分享自己「被兇」的經歷：有人因脫外套動作慢被斥責，有人則目擊安檢員只顧聊天不專業。雖然有部分民眾體諒安檢工作的嚴肅性，但大多數人認為「嚴格」不代表能對旅客「無禮」。

    面對輿論壓力，素萬那普機場昨（24）日在臉書粉專發表道歉聲明，提出兩大改善重點，包括要求外包安檢公司加強員工的禮貌與服務意識，並提供更清楚的流程說明，避免因溝通不良導致旅客誤解或通關遲緩。

    儘管機場已低頭認錯，但泰國網友顯然不領情。由於機場日前正規劃調漲國際線離境費，民眾紛紛留言狂酸：「費用漲了，素質也請跟上！」呼籲改善應擴及機場所有環節，而非僅限於安檢區。

