炸俄黑海港口竟遭到華府警告！烏克蘭大使爆：影響美國利益

為了反擊俄軍入侵，烏克蘭頻頻發動遠距離襲擊俄羅斯後方，不過烏克蘭駐美國大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）透露，在一次襲擊黑海港口後，遭到美國警告影響美企投資，要求避免攻擊影響美利益的設施。

綜合外媒報導，烏克蘭駐美國大使斯特法尼希納24日在烏俄戰爭爆發4週年時發表談話，她透露去年11月，烏克蘭對俄羅斯黑海港口大城新羅西斯克（Novorossiysk）發射飛彈及無人機，破壞港口加油站、輸油管等設施。

新羅西斯克是俄羅斯在黑海最大的石油轉運樞紐，哈薩克大部分石油均透過該港出口。由於相關設施牽涉美國企業在哈薩克的投資利益，烏克蘭隨後收到美國國務院發出的正式外交照會（demarche）。

斯特法尼希納拒絕透露美方外交照會的具體內容，僅透露「國務院告訴我們，我們應該避免打擊美國利益。」

不過她強調，該照會重點在於攻擊影響到美國經濟利益，而非要求烏克蘭停止打擊俄羅斯能源基礎設施，「這次溝通並非為了勸阻烏克蘭不要攻擊俄羅斯軍事與能源基礎設施，而是因為當地確實影響到了美國的經濟利益。」對此，美國國務院暫未發表評論。

