為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    炸俄黑海港口竟遭到華府警告！烏克蘭大使爆：影響美國利益

    2026/02/25 11:24 即時新聞／綜合報導
    烏克蘭駐美國大使斯特法尼希納24日在烏俄戰爭爆發4週年時發表談話。（路透）

    烏克蘭駐美國大使斯特法尼希納24日在烏俄戰爭爆發4週年時發表談話。（路透）

    為了反擊俄軍入侵，烏克蘭頻頻發動遠距離襲擊俄羅斯後方，不過烏克蘭駐美國大使斯特法尼希納（Olga Stefanishyna）透露，在一次襲擊黑海港口後，遭到美國警告影響美企投資，要求避免攻擊影響美利益的設施。

    綜合外媒報導，烏克蘭駐美國大使斯特法尼希納24日在烏俄戰爭爆發4週年時發表談話，她透露去年11月，烏克蘭對俄羅斯黑海港口大城新羅西斯克（Novorossiysk）發射飛彈及無人機，破壞港口加油站、輸油管等設施。

    新羅西斯克是俄羅斯在黑海最大的石油轉運樞紐，哈薩克大部分石油均透過該港出口。由於相關設施牽涉美國企業在哈薩克的投資利益，烏克蘭隨後收到美國國務院發出的正式外交照會（demarche）。

    斯特法尼希納拒絕透露美方外交照會的具體內容，僅透露「國務院告訴我們，我們應該避免打擊美國利益。」

    不過她強調，該照會重點在於攻擊影響到美國經濟利益，而非要求烏克蘭停止打擊俄羅斯能源基礎設施，「這次溝通並非為了勸阻烏克蘭不要攻擊俄羅斯軍事與能源基礎設施，而是因為當地確實影響到了美國的經濟利益。」對此，美國國務院暫未發表評論。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播