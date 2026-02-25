不給面子！約30名民主黨人缺席川普國情咨文 並參與替代性活動

約30名民主黨官員缺席美國總統川普的國情咨文，轉而參與替代性的「人民國情咨文」活動。（彭博）

美國總統川普24日發表國情咨文，為政績辯護同時，闡述未來工作重點。但約30名民主黨成員缺席他的演講，轉而參與替代性的「人民國情咨文」（People's State of the Union）活動。

根據《法新社》報導，民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在川普演講前於國會大廈向人群表示「總統嘲弄了這個機構，他不配得到觀眾。」

在美國國家廣場舉辦的「人民國情咨文」，是針對川普演講的替代性活動。預計在此活動中發言的人士，包括受川普執政第一年遭傷害的人，例如1名據稱是美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者、一些家屬被驅逐出境的人、一些因預算削減而被解僱的公共衛生研究人員。

參與該活動的觀眾，也舉起抗議川普政府的標語，內容包括「保護我們的民主」和「停止給美國移民及海關執法局（ICE）撥款」。

另外《美聯社》與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center）民調顯示，美國民眾對國家發展抱持負面態度。《美聯社》指出，民調表明目前只有29%美國人認為國家朝著正確方向前進，69%認為情勢正朝錯誤方向發展。

美國民眾這種悲觀看法，比川普去年上任時更為嚴重。去年3月約有6成美國人表示，國家正朝錯誤方向前進。

《美聯社》補充，針對共和黨人的民調顯示，有約6成共和黨人認為國家正走在正確的方向上，低於去年3月約7成的比例。

