為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    不給面子！約30名民主黨人缺席川普國情咨文 並參與替代性活動

    2026/02/25 11:17 編譯謝宜哲／綜合報導
    約30名民主黨官員缺席美國總統川普的國情咨文，轉而參與替代性的「人民國情咨文」活動。（彭博）

    約30名民主黨官員缺席美國總統川普的國情咨文，轉而參與替代性的「人民國情咨文」活動。（彭博）

    美國總統川普24日發表國情咨文，為政績辯護同時，闡述未來工作重點。但約30名民主黨成員缺席他的演講，轉而參與替代性的「人民國情咨文」（People's State of the Union）活動。

    根據《法新社》報導，民主黨參議員墨菲（Chris Murphy）在川普演講前於國會大廈向人群表示「總統嘲弄了這個機構，他不配得到觀眾。」

    在美國國家廣場舉辦的「人民國情咨文」，是針對川普演講的替代性活動。預計在此活動中發言的人士，包括受川普執政第一年遭傷害的人，例如1名據稱是美國淫魔富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的受害者、一些家屬被驅逐出境的人、一些因預算削減而被解僱的公共衛生研究人員。

    參與該活動的觀眾，也舉起抗議川普政府的標語，內容包括「保護我們的民主」和「停止給美國移民及海關執法局（ICE）撥款」。

    另外《美聯社》與美國民意研究所公共事務研究中心（AP-NORC Center）民調顯示，美國民眾對國家發展抱持負面態度。《美聯社》指出，民調表明目前只有29%美國人認為國家朝著正確方向前進，69%認為情勢正朝錯誤方向發展。

    美國民眾這種悲觀看法，比川普去年上任時更為嚴重。去年3月約有6成美國人表示，國家正朝錯誤方向前進。

    《美聯社》補充，針對共和黨人的民調顯示，有約6成共和黨人認為國家正走在正確的方向上，低於去年3月約7成的比例。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播