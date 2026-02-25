伊朗擬買中國超音速反艦飛彈 專家分析：恐威脅美軍艦隊

CM-302是中國鷹擊-12超音速反艦飛彈的外銷型。（圖擷自臉書「王臻明的軍事頻道」）

美伊關係緊張，伊朗積極備戰，傳出伊朗計劃向中國採購超音速反艦巡弋飛彈CM-302，有專家示警，若伊朗成功獲得CM-302，將會對美軍的水面艦艇造成巨大的威脅。

據《路透》報導，消息人士透露，德黑蘭向北京購買中國製CM-302飛彈的協議已接近完成，但雙方尚未敲定交付日期。《路透》指出，不清楚這項可能的伊中協議涉及多少枚飛彈、伊朗同意支付的金額，也不確定中國在當前區域緊張情勢下是否仍會繼續推動協議。

對此，軍事專家王臻明今（25日）在臉書粉專「王臻明的軍事頻道」發文指出，CM-302是中國鷹擊-12超音速反艦飛彈的外銷型，這款中國自製的飛彈是中國在獲得俄製的Kh-31與P-270兩款採衝壓發動機設計的反艦飛彈後研發出來的成果。

鷹擊-12目前已衍生出空射型、艦射型與岸射型，目前並不清楚伊朗採購哪一個型號，但最有可能的應該是岸射型。

王臻明分析指出，CM-302能全程超音速飛行，末端彈道可能還會加速，以增加攔截的困難度。如果伊朗成功獲得CM-302，將會對美軍的水面艦艇造成巨大的威脅。

在面對美國的強大壓力下，伊朗近期不斷向俄羅斯與中國尋求軍事援助，並要求儘快履行過去已簽訂的採購合約。其中伊朗也向俄羅斯買了一批Su-35S，首架出場的戰機很有可能會在近期交付。不過王臻明認為，美國極有可能會在近期搶先發動攻擊，讓伊朗來不及獲得這些關鍵武器。

