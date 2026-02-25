美伊會談前夕 CIA發布波斯語版指導伊朗線民聯繫

美國中央情報局向伊朗境內潛在線人提供協助，發布波斯語版聯繫方式，指導他們如何安全與CIA取得聯繫。圖為伊朗民眾。（美聯社）

美伊會談預定26日在瑞士日內瓦舉行，美國中央情報局（CIA）在此之前展開特殊行動，向伊朗境內潛在線人提供協助，發布波斯語版聯繫方式，指導他們如何安全與CIA取得聯繫。

根據《美聯社》報導，CIA於24日發布波斯語版聯繫方式，提供伊朗線民與其聯繫的安全途徑。該機構發表的波斯語文章說「你好。中央情報局聽到了你們的聲音，並希望提供幫助。以下是一些如何與我們進行安全視訊通話的提示。」

請繼續往下閱讀...

CIA提供的聯繫方法，包括使用虛擬私人網路（VPN）繞過網路限制和監控，和使用不易追蹤到使用者的一次性設備。CIA也敦促潛在線人使用隱私瀏覽器，並刪除上網記錄以掩蓋行蹤。

這篇波斯語文章在短短幾個小時內就獲得了數百萬瀏覽量。CIA拒絕透露有關新文章或先前招募影片所揭示的資訊來源細節，但局長雷克里夫（John Ratcliffe）表示，這些文章與影片正在產生影響。

雷克里夫在本月初發布新的中文影片時說「去年中央情報局的中文影片宣傳活動接觸許多中國公民，我們知道還有更多人正在尋找改善生活和讓國家變得更好的方法。」

目前伊朗常駐聯合國代表團發言人，尚未回覆《美聯社》提出的關於CIA新影片的置評請求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法