魯比歐向國會報告伊朗問題 美國強化中東軍事部署

美國國務卿魯比歐24日在白宮向美國國會高層就伊朗局勢進行簡報會。（法新社）

美國國務卿魯比歐24日在白宮向美國國會高層就伊朗局勢進行簡報會。同時美國向中東地區部署自2003年伊拉克戰爭前夕後，規模最大的飛機和軍艦部隊。

根據《衛報》報導，菁英小組「八人幫」（gang of eight）出席簡報會。該小組負責聽取白宮關於機密情報事項的簡報，其中可能包括重大軍事行動準備。

請繼續往下閱讀...

目前美國航空母艦兼世上最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已抵達中東地區。專家認為，美國現已做好對伊朗發動攻擊的準備。

魯比歐此次報告細節屬於機密，並未立即公開。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在簡報會結束後表示事態嚴重，政府必需向美國人民解釋清楚。

另外美伊會談訂於26日在瑞士日內瓦舉行。川普曾稱若伊朗不達成協議，美國將採取進一步行動，並強調伊朗將面臨非常糟糕的後果。

伊朗副外長塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi，以下簡稱拉凡奇）接受美國國家公共電台（NPR）採訪時強調，伊朗準備盡快達成協議。

拉凡奇指出，伊朗希望盡一切努力達成協議。但他也補充，談判內容只會涉及伊朗核計畫，這不太可能讓白宮滿意。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法