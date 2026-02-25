為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    魯比歐向國會報告伊朗問題 美國強化中東軍事部署

    2026/02/25 10:03 編譯謝宜哲／綜合報導
    美國國務卿魯比歐24日在白宮向美國國會高層就伊朗局勢進行簡報會。（法新社）

    美國國務卿魯比歐24日在白宮向美國國會高層就伊朗局勢進行簡報會。（法新社）

    美國國務卿魯比歐24日在白宮向美國國會高層就伊朗局勢進行簡報會。同時美國向中東地區部署自2003年伊拉克戰爭前夕後，規模最大的飛機和軍艦部隊。

    根據《衛報》報導，菁英小組「八人幫」（gang of eight）出席簡報會。該小組負責聽取白宮關於機密情報事項的簡報，其中可能包括重大軍事行動準備。

    目前美國航空母艦兼世上最大航空母艦「福特號」（USS Gerald R. Ford）已抵達中東地區。專家認為，美國現已做好對伊朗發動攻擊的準備。

    魯比歐此次報告細節屬於機密，並未立即公開。參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在簡報會結束後表示事態嚴重，政府必需向美國人民解釋清楚。

    另外美伊會談訂於26日在瑞士日內瓦舉行。川普曾稱若伊朗不達成協議，美國將採取進一步行動，並強調伊朗將面臨非常糟糕的後果。

    伊朗副外長塔赫特-拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi，以下簡稱拉凡奇）接受美國國家公共電台（NPR）採訪時強調，伊朗準備盡快達成協議。

    拉凡奇指出，伊朗希望盡一切努力達成協議。但他也補充，談判內容只會涉及伊朗核計畫，這不太可能讓白宮滿意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    2026春節專區
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播