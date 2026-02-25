英國智庫：俄羅斯有能力全年持續對烏作戰 對歐無人機威脅加劇

英國權威軍事智庫指出，儘管面臨日益沉重的經濟與人力壓力，俄羅斯仍有能力在整個2026年持續對烏克蘭的侵略行動。（美聯社）

英國權威軍事智庫指出，儘管面臨日益沉重的經濟與人力壓力，俄羅斯仍有能力在整個2026年持續對烏克蘭的侵略行動；同時，俄國對歐洲的飛彈與無人機威脅也正日益擴大。

英國「衛報」報導，國際戰略研究所（IISS）執行長吉蓋里奇（Bastian Giegerich）指出，目前「幾乎沒有跡象顯示，俄羅斯將對烏克蘭戰爭延續至第5年的能力有所減弱」。

該智庫報告指出，克里姆林宮2025年的國防支出至少達1860億美元，實質成長3％，占全國國內生產毛額（GDP）的7.3％，是美國的2倍多，更是英國的約3倍。

IISS國防經濟專家麥克格蒂（Fenella McGerty）表示，雖然俄羅斯經濟成長減緩，可能導致2026年實質軍費支出「出現潛在下滑」，但必須將此與過去幾年的大幅成長做比較。她強調，自2021年以來，俄國軍費「實質上已翻倍」，使其能在短期內投入大量資金於軍事裝備與兵員招募，以維持對烏克蘭的地面與空中攻擊。

4年前，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）全面入侵烏克蘭。儘管俄軍承受超過120萬人死傷，克宮已轉向戰時經濟，並持續進行高強度戰鬥。吉蓋里奇說，儘管西方正討論可持續的停火協議，俄羅斯仍使用巡弋飛彈、彈道飛彈及單向攻擊無人機，加強對烏克蘭關鍵基礎設施與人口密集的城鎮進行攻擊。

IISS俄羅斯問題專家、前英國駐白俄羅斯大使古爾德—戴維斯（Nigel Gould-Davies）表示，儘管莫斯科有能力透過降低烏克蘭前線的攻勢節奏來減少傷亡率，但有越來越多跡象顯示，俄羅斯的招募速度已開始趕不上戰場上的每月兵力折損。

他指出，若此趨勢持續，最終可能迫使克宮面臨「關鍵時刻」，必須冒著再次強制動員的風險，並可能引發如同2022年9月徵兵時的大規模社會動盪。

據估計，俄羅斯每月招募3萬至3.5萬人，但古爾德—戴維斯認為，由於招募人員不得不轉向「酗酒者、吸毒者及病患」，其部隊素質正在下降。

各方對俄軍傷亡的估計不盡相同。英國國防部本月稍早公布的數據顯示，俄軍去年12月傷亡3萬5030人，今年1月為3萬1713人，略低於西方官員23日簡報中所稱的「每月近4萬人」。

IISS指出，莫斯科也正利用這場戰爭，發展新的戰鬥戰術、飛彈與攻擊無人機，包括做為整體軍事現代化一環、航程達2000公里且能打擊歐洲各地目標的現代化「見證者-136」（Shahed-136）無人機。

吉蓋里奇表示，這凸顯北大西洋公約組織（NATO）增加對飛彈防禦與反無人機系統投資的必要性。去年9月，21架俄羅斯無人機越境進入波蘭，導致多座機場關閉，並迫使3個地區的民眾在室內避難，證明此項需求。

因應日益嚴峻的俄羅斯威脅，以及川普政府要求歐陸對自身安全負起主要責任的呼聲，歐洲北約盟國與加拿大去年夏天承諾，將在2035年前將國防預算提高至GDP的3.5％。但IISS在其年度評估報告中警告，這將需要「持續且重大的投資」，許多北約盟國將難以達成，因為這可能需要削減其他領域的支出，並做出取捨。

