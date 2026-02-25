俄羅斯侵烏4週年 聯合國多國代表離席杯葛俄方發言

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿4週年之際，多國24日在聯合國人權理事會杯葛俄國代表發言。圖為波蘭華沙的聲援烏克蘭集會。（美聯社）

俄羅斯全面入侵烏克蘭屆滿4週年之際，多國24日在聯合國發動杯葛，在聯合國人權理事會（Human Rights Council）俄國代表發言時集體離席，展現對烏克蘭的團結與支持。

包括多個西方國家在內的代表皆未出席，留下俄羅斯副外交部長柳賓斯基（Dmitry Lyubinsky）對著空蕩蕩的會議大廳發言。

他們也因此錯過了柳賓斯基的發言，他在會中譴責歐洲的「恐俄症」（Russophobia），並稱歐洲「如今已成為歷史性侵略的掌旗手」。

他說：「對於俄羅斯人民而言，看著西方國家如何集體利用與我們如此親近的烏克蘭人民，是極度令人痛心的事。」

24日稍早，當俄羅斯駐日內瓦大使加季洛夫（Gennady Gatilov）在裁減軍備會議（Conference on Disarmament）上發言時，也發生類似的杯葛行動。包括烏克蘭、波蘭、英國、加拿大、澳洲、羅馬尼亞、德國、日本、義大利、法國與紐西蘭在內的歐洲及數十個國家代表，均刻意缺席。

當加季洛夫發言時，這些代表在場外齊聚，並舉起一面巨大的烏克蘭國旗，直到俄國大使結束發言後才返回座位。在聯合國人權理事會場外，也有近50人採取相同的行動。

隨著俄羅斯全面開戰步入第5年，烏克蘭在人權理事會場邊舉行一場座無虛席的會議，多位歐洲國家外交部長在會中表達對基輔的支持。

摩爾多瓦外交部長波普索伊（Mihai Popsoi）代表44個國家發言表示，「俄羅斯對烏克蘭造成的恐怖，已到了無法用言語形容的地步」。

他說：「俄羅斯似乎鐵了心要抹殺平民的基本生活條件，這對烏克蘭兒童生活的所有層面，造成毀滅性的影響。」

冰島外交部長古納斯多蒂爾（Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir）反思了烏克蘭平民「沉靜的日常勇氣」。她表示：「驅逐與強制轉移烏克蘭兒童，是俄羅斯這場戰爭中最令人髮指的罪行之一。」並強調「如果俄羅斯今天停止戰鬥，這場戰爭就會結束。」

挪威外交部長艾德（Espen Barth Eide）則直言，俄羅斯在烏克蘭的行徑「違反了書本上的每一條原則」。

聯合國駐烏克蘭人道協調員施邁勒（Matthias Schmale）稍早在記者會上表示，俄羅斯的入侵正持續造成「無法估量的人道苦難」。

施邁勒指出，超過1080萬人（約佔烏克蘭總人口的4分之1）需要援助，其中包括俄羅斯佔領區內的多達100萬人。去年，約有500萬人獲得人道援助。

人在基輔的施邁勒說：「這場戰爭在烏克蘭人民身上，留下深刻且無形的傷痕。」

同時，聯合國難民署（UNHCR）表示，目前有590萬烏克蘭難民居住在國外，其中570萬人在歐洲，烏國境內則有370萬人被迫流離失所。聯合國難民署歐洲局局長勒克萊爾（Philippe Leclerc）表示，超過60％的海外烏克蘭人期盼最終能重返家園。

